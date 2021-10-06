Журналисты протестуют под Укрэксимбанком: онлайн-трансляция

Глава банка уже временно самоотстранился, но представители СМИ хотят большего – его отставки

Представители СМИ пришли под Укрэксимбанк на митинг с требованием отставки руководства этого финучреждения из-за действий главы банка Евгения Мецгера в отношении журналиста. Корреспондент "Сегодня" ведет стрим с места события.

Из окон банка по журналистам начали бросать вазоны.

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С чего начался скандал