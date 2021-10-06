Подозреваемых из Укрэксимбанка уже ищут – им светит срок

Прокуратура Киева подготовила подозрения двум представителям Укрэксимбанка, которые причастны к нападению на журналистов. Об этом заявила на брифинге журналистам спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
Она не уточнила, кому именно вручат подозрения и есть ли среди этих лиц Мецгер. Сейчас правоохранители устанавливают их местонахождение.
"В настоящее время подготовлено подозрение двум лицам. Сейчас представитель следствия выясняет этот вопрос (местонахождение лиц. – Ред.). То, что один человек сложил полномочия, это не значит, что он может не быть на рабочем месте. Надеемся, что удастся их найти на рабочем месте и провести процессуальные действия", – сказала Максимец.
Обозреватель со ссылкой на источники в правоохранительных органах узнал, что подозрение объявят Мецгеру по ст. 171 "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
С чего начался скандал
- Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
- По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.
- В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной. Позже глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.
- В Офисе президента тоже заявили, что Мецгер должен быть отстранен и отметили, что такое поведение топ-менеджера неприемлемо.