Підозрюваних з Укрексімбанку вже шукають – їм світить строк

Прокуратура Києва підготувала підозри двом представникам Укрексімбанку, які причетні до нападу на журналістів. Про це заявила на брифінгу журналістам речник Київської міської прокуратури Надія Максимець.
Вона не уточнила, кому саме вручать підозри і чи є серед цих осіб Мецгер. Зараз правоохоронці встановлюють їх місцезнаходження.
"В даний час підготовлено підозри двом особам. Зараз представник слідства з'ясовує це питання (місцезнаходження осіб. – Ред.). Те, що одна людина склала повноваження, це не означає, що вона може не бути на робочому місці. Сподіваємося, що вдасться їх знайти на робочому місці і провести процесуальні дії", – сказала Максимець.
Обохреватель з посиланням на джерела в правоохоронних органах дізнався, що підозру оголосять Мецгеру по ст. 171 "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Йому загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
З чого почався скандал
- Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одне із запитань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
- За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. До того ж журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили залишити приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
- У самому банку заявили, що журналіст поставив низку запитань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в межах відповідних правовідносин. Інформація, яка вимагалася, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.
- В Офісі президента теж заявили, що Мецгер має бути відсторонений і зазначили, що така поведінка топменеджера неприпустима.