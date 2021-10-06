Підозрюваних з Укрексімбанку вже шукають – їм світить строк

Правоохоронці шукають двох осіб, які причетні до скандалу з журналістами

Представників банку чекає неприємний сюрприз. Колаж "Сьогодні"

Прокуратура Києва підготувала підозри двом представникам Укрексімбанку, які причетні до нападу на журналістів. Про це заявила на брифінгу журналістам речник Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Вона не уточнила, кому саме вручать підозри і чи є серед цих осіб Мецгер. Зараз правоохоронці встановлюють їх місцезнаходження.

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Обохреватель з посиланням на джерела в правоохоронних органах дізнався, що підозру оголосять Мецгеру по ст. 171 "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Йому загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

З чого почався скандал