Мама Саакашвили умоляет Зеленского спасти ее сына

Гиули Аласания попросила Киев сделать все, чтобы Саакашвили перевезли в Украину

Гиули Аласания очень просит президента Украины забрать Саакашвили в нашу страну / Коллаж "Сегодня"

Мама находящегося в тюрьме Рустави третьего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили грузинский историк Гиули Аласания, записала открытое видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Женщина просит, чтобы наш президент сделал все для спасения ее сына.

Видеобращение было размещено на странице Саакашвили в Фейсбуке.

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Просьба

Гиули Аласания отмечает, что ее сыну небезопасно в Грузии, поэтому необходимо организовать его возвращение в Украину.



"Мы в отчаянном положении. Моего сына убивают у меня на глазах. Я хочу обратиться к Господину Зеленскому, который не раз и раньше нам помогал. Нужно каким-то образом организовать переправку Михеила сюда, в Украину. Чтобы здесь он смог получить соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить. У него уже 35-й день голодовки. Может случиться все что угодно. Я очень на вас надеюсь. На всех вас – людей в Украине" – попросила Аласания.

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