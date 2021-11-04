Мама Саакашвілі благає Зеленського врятувати її сина

Гіулі Аласанія попросила Київ зробити все, щоб Саакашвілі перевезли в Україну

Гіулі Аласанія дуже просить президента України забрати Саакашвілі до нашої країни / Колаж "Сьогодні"

Мати третього президента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці Руставі, грузинський історик Гіулі Аласанія записала відкрите відеозвернення до президента України Володимира Зеленського. Жінка просить, щоб наш президент зробив усе для порятунку її сина.

Відеозвернення було розміщено на сторінці Саакашвілі у Фейсбуці.

Реклама

Прохання

Гіулі Аласанія зазначає, що її синові небезпечно в Грузії, тому необхідно організувати його повернення до України.



"Ми у відчайдушному становищі. Мого сина вбивають у мене на очах. Я хочу звернутися до Пана Зеленського, котрий не раз і раніше нам допомагав. Потрібно якимось чином організувати переправлення Міхеїла сюди в Україну. Щоб тут він зміг отримати відповідне лікування, відповідну турботу та зміг якось вижити. Має вже 35-й день голодування. Може статися все, що завгодно. Я дуже на вас сподіваюся. На всіх вас – людей в Україні", – попросила Аласанія.

Переживання матері