Мама Саакашвілі благає Зеленського врятувати її сина

Мати третього президента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, який перебуває у в'язниці Руставі, грузинський історик Гіулі Аласанія записала відкрите відеозвернення до президента України Володимира Зеленського. Жінка просить, щоб наш президент зробив усе для порятунку її сина.
Відеозвернення було розміщено на сторінці Саакашвілі у Фейсбуці.
Прохання
Гіулі Аласанія зазначає, що її синові небезпечно в Грузії, тому необхідно організувати його повернення до України.
"Ми у відчайдушному становищі. Мого сина вбивають у мене на очах. Я хочу звернутися до Пана Зеленського, котрий не раз і раніше нам допомагав. Потрібно якимось чином організувати переправлення Міхеїла сюди в Україну. Щоб тут він зміг отримати відповідне лікування, відповідну турботу та зміг якось вижити. Має вже 35-й день голодування. Може статися все, що завгодно. Я дуже на вас сподіваюся. На всіх вас – людей в Україні", – попросила Аласанія.
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Переживання матері
- Останнім часом Гіулі Аласанія стала частіше виходити на публіку та робити заяви про свого сина.
- Наприкінці жовтня вона дала інтерв'ю кореспондентові "Сьогодні", в якому розповіла, що голодування сильно вплинуло на здоров'я її сина, а всі кримінальні справи проти нього – сфальшовані.
- 29 жовтня у програмі "БАЦМАН" Гіулі Аласанія зазначила, що не вірить у те, що її сина можуть помилувати.
- 27 жовтня Саакашвілі зустрівся з омбудсменом Людмилою Денисовою у в'язниці. Пізніше він відмовився від медичної допомоги.
- Після арешту МЗС України зажадав від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- У перші дні голодування політика президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для визволення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.