Макрон поговорил с Зеленским: подробности

Перед этим Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину

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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля провели переговоры в телефонном режиме.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент Украины.

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О чем говорили президенты

Среди прочего Владимир Зеленский поблагодарил Эммануэля Макрона за визит в Украину.

"Говорили о ситуации безопасности и путях активизации мирного процесса в пределах "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы. Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации", – написал президент Украины.

Угроза со стороны России

Россия разместила вблизи границ с Украиной примерно 100-тысячную армию. Также РФ стянула войска в Беларусь под предлогом совместных учений "Союзная решимость-2022".

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3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и этим оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

Руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов заявил, что Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной.

Власти Японии, Южной Кореи и Нидерландов призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. Ранее то же самое посоветовали своим гражданам США.

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Напомним, 12 февраля президент США Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин провели переговоры на фоне возможного вторжения России в Украину. Отмечается, что Байден призвал Путина "заняться деэскалацией и дипломатией".

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