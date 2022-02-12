Большое совещание в Раде: собирают депутатов, СБУ, Нацбанк и других

Заседание в Верховной Раде состоится в закрытом формате

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Завтра, 13 февраля, предварительно в 16:00 состоится закрытое заседание с участием руководителей парламентских фракций, а также силового и экономического блока Украины.

Об этом написал у себя в Телеграм-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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"А именно с министром обороны, министром внутренних дел, главой СБУ, руководством разведок, Нацбанка, Минфина, премьер-министром", – заявил нардеп.

Фото – facebook.com/alexeygoncharenko.

Другие заявления

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 12 февраля на брифинге заявил, что Верховная Рада переходит в ежедневный режим работы.

"Достигнута договоренность между всеми, что парламент переходит в ежедневный режим работы – не форсмажорный, но ежедневный", – сказал он.

Также пятый президент Украины Петр Порошенко сказал, что в связи с появлением новых тревожных данных о вторжении российских войск на территорию Украины власти срочно должны созвать заседание СНБО и Верховной Рады.

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Политик потребовал, чтобы в субботу утром действующий президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО с участием лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны.

Напомним, призыв к работе в субботу в чрезвычайном режиме прозвучал через несколько часов после заявления президента США Джозефа Байдена, что нападение на Украину может произойти в ближайшие несколько дней.

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