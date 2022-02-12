Угроза войны: Путин и Байден экстренно пообщались по телефону

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Президент США Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин провели переговоры на фоне возможного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает CNN.
Новость дополняется...
Президент США Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин провели переговоры на фоне возможного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает CNN.
Новость дополняется...
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