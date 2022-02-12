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Загроза війни: Путін та Байден екстрено поспілкувалися телефоном

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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12 лютого, 19:34
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Розмова між президентами розпочалася близько 18:00 за київським часом
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден та президент Російської Федерації Володимир Путін провели переговори на тлі можливого вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє СNN.

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При цьому розмова між президентами розпочалася близько 18:00 за Києвом.

Що сказали у Білому домі

У Білому домі заявили, що президент Джо Байден говорив із президентом Володимиром Путіним, щоб дати зрозуміти, що якщо Росія продовжить вторгнення до України, то "зазнає серйозних збитків".

Також зазначається, що Байден закликав Путіна "зайнятися деескалацією та дипломатією".

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Загроза з боку РФ

Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з безпекової кризи, спричиненої діями Кремля.

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