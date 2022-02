Загроза війни: Путін та Байден екстрено поспілкувалися телефоном

Президент США Джо Байден та президент Російської Федерації Володимир Путін провели переговори на тлі можливого вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє СNN.

При цьому розмова між президентами розпочалася близько 18:00 за Києвом.

У Білому домі заявили, що президент Джо Байден говорив із президентом Володимиром Путіним, щоб дати зрозуміти, що якщо Росія продовжить вторгнення до України, то "зазнає серйозних збитків".

Також зазначається, що Байден закликав Путіна "зайнятися деескалацією та дипломатією".

