Макрон поговорив із Зеленським: подробиці

Перед цим Еммануель Макрон зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський 12 лютого провели переговори у телефонному режимі.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter президент України.

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Про що говорили президенти

Серед іншого Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону за візит до України.

"Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи. Обмінювалися думками щодо останніх міжнародних переговорів. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона до процесу деескалації", – написав президент України.

Загроза з боку Росії

Росія розмістила поблизу кордонів з Україною приблизно 100-тисячну армію. Також РФ стягнула війська до Білорусі під приводом спільних навчань "Союзна рішучість-2022".

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3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення" та цим виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

Керівник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов заявив, що Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною.

Влада Японії, Південної Кореї та Нідерландів закликала своїх громадян негайно покинути Україну. Раніше те саме порадили своїм громадянам США.

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Нагадаємо, 12 лютого президент США Джо Байден та президент Російської Федерації Володимир Путін провели переговори на тлі можливого вторгнення Росії до України. Зазначається, що Байден закликав Путіна "зайнятися деескалацією та дипломатією".

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