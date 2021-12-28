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Кулеба ответил, примут ли США и НАТО ультиматум Путина по Украине

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
28 декабря, 10:10
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Глава МИД Украины объяснил, какую цель ставит перед собой Путин
Кулеба рассчитывает, что планы Путина провалятся. Коллаж "Сегодня"
Кулеба рассчитывает, что планы Путина провалятся. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что США и НАТО не согласятся на ультиматум России и не откажутся от расширения в Украину. А все эти угрозы Кремля не более чем попытка хоть что-нибудь выбить себе на переговорах.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

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По его словам, Россия поняла, что разговаривать с ней уже все научились, но она все еще не может из этих разговоров выжимать для себя нужные результаты.

"Поэтому сейчас задача, которую ставит перед собой Путин не в том, чтобы с ним снова кто-то поговорил, а в том, чтобы наконец из этих разговоров что-то для себя выжать", – сказал министр.

Также Кулеба не верит, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на Восток или "откатятся" из стран центральной Европы, как требует Россия.

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"Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса", – подчеркнул глава МИД Украины.

Ультиматум Путина о недопуске Украины в НАТО

  • Недавно Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока. В Кремле уже прямо говорят, что НАТО в Украине для РФ равносильно смерти.
  • Первые переговоры между РФ и США состоятся 10 января. Спустя два дня, 12 января, состоится заседание Совета Россия-НАТО, где Москва будет обсуждать свои требования уже со всеми странами Альянса. А 13 января будут переговоры Россия-ОБСЕ.
  • Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины.

Читайте также в нашей статье, пошел ли Байден на уступки Путину и кто окажется в выигрыше.

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