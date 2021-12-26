НАТО в Украине для РФ равносильно смерти – Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия подвергается серьезной опасности из-за вступления Украины с НАТО.
Об этом сообщает ТАСС.
"Безопасность России под угрозой из-за обмана Запада о непродвижении НАТО на восток, для РФ это сейчас вопрос жизни и смерти", – сказал Песков.
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Он пожаловался, что НАТО постепенно "проникает" на территорию Украины, и в будущем фактически может остаться только формализация этого процесса.
Кроме того, Москва ожидает переговоров с Вашингтоном, на которых будет требовать от США гарантировать невступления Украины в НАТО.
Ультиматум РФ по НАТО
- В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
- В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уличил Путина во лжи. Он заявил, что Альянс не обещал России не расширяться на восток.