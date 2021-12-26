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НАТО в Украине для РФ равносильно смерти – Кремль

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
26 декабря, 17:50
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Москва ожидает переговоров с Вашингтоном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: коллаж "Сегодня"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия подвергается серьезной опасности из-за вступления Украины с НАТО.

Об этом сообщает ТАСС.

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"Безопасность России под угрозой из-за обмана Запада о непродвижении НАТО на восток, для РФ это сейчас вопрос жизни и смерти", – сказал Песков.

Он пожаловался, что НАТО постепенно "проникает" на территорию Украины, и в будущем фактически может остаться только формализация этого процесса.

Кроме того, Москва ожидает переговоров с Вашингтоном, на которых будет требовать от США гарантировать невступления Украины в НАТО.

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Ультиматум РФ по НАТО

  • В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
  • В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уличил Путина во лжи. Он заявил, что Альянс не обещал России не расширяться на восток.

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