НАТО в Україні для РФ рівносильне смерті – Кремль

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія наражається на серйозну небезпеку через вступ України з НАТО.
Про це повідомляє ТАСС.
"Безпека Росії під загрозою через обман Заходу про непросування НАТО на схід, для РФ це зараз питання життя та смерті", – сказав Пєсков.
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Він поскаржився, що НАТО поступово "проникає" на територію України, і в майбутньому фактично може залишитись лише формалізація цього процесу.
Крім того, Москва очікує на переговори з Вашингтоном, на яких вимагатиме від США гарантувати невступ України до НАТО.
Ультиматум РФ щодо НАТО
- У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє і зовнішню політику.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг викрив Путіна на брехні. Він заявив, що Альянс не обіцяв Росії не розширюватися на схід.