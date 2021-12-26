НАТО в Україні для РФ рівносильне смерті – Кремль

Москва очікує на переговори з Вашингтоном

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія наражається на серйозну небезпеку через вступ України з НАТО.

Про це повідомляє ТАСС.

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"Безпека Росії під загрозою через обман Заходу про непросування НАТО на схід, для РФ це зараз питання життя та смерті", – сказав Пєсков.

Він поскаржився, що НАТО поступово "проникає" на територію України, і в майбутньому фактично може залишитись лише формалізація цього процесу.

Крім того, Москва очікує на переговори з Вашингтоном, на яких вимагатиме від США гарантувати невступ України до НАТО.

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Ультиматум РФ щодо НАТО