НАТО без Украины? Пошел ли Байден на уступки Путину и кто окажется в выигрыше

После переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена, основной темой которых была Украина, американский лидер анонсировал встречу представителей РФ и НАТО, а западные СМИ сообщили, что Украина не вступит в Североатлантический альянс в ближайшие 10 лет. Сайт "Сегодня" выяснил, мог ли Байден пойти на уступки Путину в его требовании не расширять НАТО на восток, и кто окажется в выигрыше от такой сделки.
Что Россия и НАТО обсудят на встрече
Президент США Джо Байден анонсировал встречу с участием представителей России и стран – членов НАТО.
По словам Байдена, на встречу будут приглашены по меньшей мере 4 главных союзника США по НАТО. О каких странах идет речь, он не уточнил.
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"На встрече планируем обсудить беспокойство Москвы по поводу расширения НАТО, а также достичь договоренностей, которые бы снизили градус напряженности на восточном фланге", – сказал Байден.
Россия против вступления Украины в НАТО
Напомним, 7 декабря состоялись переговоры президентов России и США.
Во время разговора Байден подчеркнул, что США поддерживают территориальную целостность Украины, и пригрозил Путину "серьезными экономическими санкциями", если армия РФ вторгнется на территорию Украины. В ответ президент России высказал недовольство из-за сотрудничества Киева и Североатлантического альянса, заявив, что Москве нужны гарантии, исключающие расширение НАТО на восток. Таким образом Путин дал понять, что Россия выступает категорично против вступления Украины в НАТО.
Уже после переговоров с Байденом президент России заявил, что договорился с американским коллегой о создании некой "структуры" для взаимодействия по вопросам безопасности в контексте расширения НАТО.
"Каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемые для себя способы позаботиться о своей безопасности, но это нужно делать так, чтобы не подрывать интересы других стран, в данном случае – России", – сказал Путин 8 декабря на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Он также добавил, что в течении недели Россия подготовит свои предложения и передаст американской стороне.
Данную новость критически восприняли западные СМИ.
"Президент США Джо Байден сделал России значительную дипломатическую уступку, заявив о подготовке встречи для обсуждения обеспокоенности РФ расширением НАТО", – написала британская газета Financial Times.
Что говорят в США
Советник Байдена Джейк Салливанна брифинге заверил, что Байден не делал никаких уступок или обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину в НАТО, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы. Однако 9 декабря западные СМИ сообщили о том, что двери НАТО закрылись перед Украиной.
"Президент США Джо Байден и чиновники его администрации публично отвергли требование лидера России Владимира Путина предоставить гарантии невступления Украины в НАТО. Однако высокопоставленные чиновники Госдепа США заявили Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие", – написало американское информагентство Associated Press.
Ждут ли Украину в НАТО
Политолог Алексей Якубин отмечает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО, в принципе, и не стоял на повестке Североатлантического альянса.
"Эти разговоры продолжаются на протяжении многих лет. Команда Зеленского раскручивает тезисы о том, что наша страна уже вот-вот станет членом Альянса, но на самом деле, рассматривать такую вероятность на ближайшее время – слишком оптимистично, если не наивно", – говорит "Сегодня" Якубин.
С ним соглашается политолог Александра Решмедилова.
"Украина и раньше не получала конкретных обещаний о скором вступлении в НАТО. Акцентирование внимания на этой теме было лишь рейтинговыми очками для украинской власти", – говорит она нам.
Якубин отмечает, что среди членов НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Блок, а многие страны даже выступают против.
"Франция и Германия не приветствуют членство Украины, аргументируя, что это вызовет усиление конфронтации с Россией", – объясняет Якубин.
Мог ли Байден пойти на уступки Путину и что взамен
По мнению эксперта, Байден мог пойти на уступки Путину и пообещать, что Украину не возьмут в НАТО.
"США понимают, что сегодня Украину в НАТО не берут. Поэтому могут спокойно давать такое обещание, тем самым снизить напряжение в отношениях с Россией", – говорит Якубин.
Политолог Алексей Голобуцкий считает, что если Байден пошел на уступки Путину, то, вероятно, он хочет получить от России что-то взамен.
"Тут важно, на какую уступку пойдет Путин в ответ. Не исключаю, что это может быть десэкалация конфликта на Донбассе и отвод войск от украинских границ", – говорит "Сегодня" Голобуцкий.
Как отразится на Украине
Александра Решмедилова также отмечает, что и внутри Украины нет единства относительно вступления Украины в НАТО.
"По этому поводу не проводился референдум, да и социологические опросы уже давно не организовывались. В общем для нашей страны ситуация с вступлением в НАТО никак не изменилась. Вопрос остается важным, но для США не срочным", – говорит она.
По мнению Голобуцкого, из-за решения о невступлении в НАТО Украина может оказаться даже в плюсе.
"Чтобы ситуация с НАТО не выглядела "сливом" Украины, Запад может предложить нашей стране конкретную дату вступления в ЕС", – предполагает эксперт.
Кто в выигрыше от символической уступки
Политолог Вадим Карасев добавил, что сегодня многие страны ЕС не входят в НАТО и при этом имеют развитую экономику и успешно увеличивают потенциал своих военных сил.
"Украина может не быть членом НАТО, но может развивать армию и военную инфраструктуру в сотрудничестве с Британией и США. Россия не хочет, чтобы на территории Украины находились базы НАТО. И формально их не будет. Но никто не говорил, что там не будет совместных баз с США или ЕС. Если Байден и уступил Путину, то чисто символически, ничего при этом не теряя. Теперь же Россия должна пойти на свои уступки", – подытожил Карасев.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готовит юридический документ, который должен ей гарантировать, что не будет продвижения НАТО на восток. Это означает, что в первую очередь документ будет касаться перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО постепенно подминает Украину под себя, с чем ведет борьбу Россия, но исключительно на своей территории.
Также мы информировали, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству в НАТО.