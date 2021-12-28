Кулеба відповів, чи приймуть США та НАТО ультиматум Путіна щодо України

Глава МЗС України пояснив, яку мету ставить перед собою Путін

Кулеба розраховує, що плани Путіна проваляться. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що США та НАТО не погодяться на ультиматум Росії та не відмовляться від розширення в Україну. А всі ці погрози Кремля не більше ніж спроба хоч щось вибити собі на переговорах.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, Росія зрозуміла, що розмовляти з нею вже всі навчилися, але вона все ще не може з цих розмов вичавити собі потрібні їй результати.

"Тому зараз завдання, яке ставить перед собою Путін не в тому, щоб із ним знову хтось поговорив, а в тому, щоб нарешті із цих розмов щось для себе вичавити", – сказав міністр.

Також Кулеба не вірить, що США чи НАТО погодяться з вимогою Росії зупинити розширення на Схід чи "відкотитися" з країн центральної Європи, як вимагає Росія.

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"Там не лише вимога, щоб НАТО не розширювалося, там же є вимога припинити військову присутність НАТО в країнах-членах НАТО. Я в це не вірю, тому що прийняти таку вимогу в будь-якій формі – це було б найбільше приниження США та НАТО в історії з моменту заснування Альянсу", – наголосив глава МЗС України.

Ультиматум Путіна про недопуск України до НАТО

Нещодавно Росія опублікувала проєкт договору зі США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку. У Кремлі вже прямо кажуть, що НАТО в Україні для РФ рівносильне смерті.

Перші переговори між РФ та США відбудуться 10 січня. Через два дні, 12 січня, відбудеться засідання Ради Росія-НАТО, де Москва обговорюватиме свої вимоги вже з усіма країнами Альянсу. А 13 січня будуть переговори Росія-ОБСЄ.

Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України.

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