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Кулеба ответил на вопрос, что бы он сказал Путину при встрече

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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30 января, 20:06
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Россия должна причинять украинцам "меньше головной боли", считает министр
Кулеба советует Путину заняться своими делами. Коллаж "Сегодня"
Кулеба советует Путину заняться своими делами. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин, вместо того, чтобы тратить миллионы на войну, должен позаботиться о повышении благосостояния простых россиян.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Vice News. На вопрос о том, что бы он сказал Путину при встрече, Кулеба ответил: "Занимайтесь собственными делами, заботьтесь о своих людях".

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Министр иностранных дел считает, что если Путин не будет тратить миллионы на войны, кибератаки и военные угрозы другим странам, сконцентрируется на будущем своей страны, то РФ станет "намного лучшим местом для жизни".

По его словам, у украинцев в таком случае будет "меньше головной боли".

Что еще Кулеба говорил о Путине и российской угрозе

Дмитрий Кулеба считает, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам – использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику.

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"Россия пытается навредить нам коварными методами, подрывая нас изнутри, сея панику, нанося ущерб нашей экономике. Эскалация всегда идет в комплекте с информационным нагнетанием. Россияне сознательно запускают все эти сигналы, а в Украине люди, сознательно или бессознательно, подхватывают их и позволяют этим сигналам влиять на наши решения и на наши эмоции. Цель всей этой паники – ослабить нас изнутри", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также отмечал, что агрессивные действия России выходят далеко за пределы Украины, поэтому сдерживать Кремль должны союзники Киева.

"Кто-то готов к скоординированному введению санкций против России, кто-то усиливает украинское войско оружием и военным оборудованием, кто-то укрепляет кибербезопасность, кто-то помогает нам сохранять спокойствие и стабильность финансовой и экономической системы. Мы благодарны за поддержку партнеров в это время вызовов, но она будет бесполезной, если мы, украинцы, не будем делать то же самое", – сказал глава МИД.

Угроза нападения России

Многие эксперты прогнозирует, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

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25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.

В свою очередь спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.

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