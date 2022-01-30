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Кулеба відповів на запитання, що б він сказав Путіну під час зустрічі

Павло Заяць Павло Заяць
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30 січня, 20:06
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Росія має завдавати українцям "менше головного болю", вважає міністр
Кулеба радить Путіну зайнятися своїми справами. Колаж "Сьогодні"
Кулеба радить Путіну зайнятися своїми справами. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін, замість витрачати мільйони на війну, краще б подбав про підвищення добробуту простих росіян.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Vice News. На запитання, що б він сказав Путіну, якби з ним зустрівся, Кулеба відповів: "Займайтеся власними справами, дбайте про своїх людей".

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Міністр вважає, якщо Путін не витрачатиме мільйони на війни, кібератаки та воєнні загрози іншим країнам, сконцентрується на майбутньому своєї країни, РФ стане "набагато кращим місцем для життя".

За його словами, в українців у такому разі буде "менше головного болю".

Що ще Кулеба говорив про Путіна і російську загрозу

Дмитро Кулеба вважає, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів – застосовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку.

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"Росія намагається нашкодити нам підступними методами, підриваючи нас зсередини, сіючи паніку, завдаючи шкоди нашій економіці. Ескалація завжди йде в комплекті з інформаційним нагнітанням. Росіяни свідомо запускають усі ці сигнали, а в Україні люди, свідомо чи несвідомо, підхоплюють їх та дозволяють цим сигналам впливати на наші рішення та на наші емоції. Мета всієї цієї паніки – послабити нас зсередини", – наголосив Кулеба.

Глава МЗС також зазначав, що агресивні дії Росії виходять далеко за межі України, тому стримувати Кремль мають союзники Києва.

"Хтось готовий до скоординованого введення санкцій проти Росії, хтось посилює українське військо зброєю та військовим обладнанням, хтось зміцнює кібербезпеку, хтось допомагає нам зберігати спокій і стабільність фінансової та економічної системи. Ми вдячні за підтримку партнерів у це час викликів, але вона буде марною, якщо ми, українці, не робитимемо те саме", – сказав глава МЗС.

Загроза нападу Росії

Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

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25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке б могла застосувати для вторгнення в Україну.

Зі свого боку речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися в Україну.

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