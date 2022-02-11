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Кулеба назвал причину провала "нормандских переговоров"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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11 февраля, 14:23
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Украина не собирается идти на условия России в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе
Глава МИД Украина Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украина Дмитрий Кулеба / Фото: Коллаж: Сегодня

Подписать совместный документ не удалось потому, что Украина против требований Кремля о прямых переговорах с "руководством" ОРДЛО. Об этом заявил Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24.

"Главный вопрос вчера был – это прямые переговоры между Украиной и ОРДЛО. Россия настаивает на том, чтобы был прямой диалог между так называемыми "ДНР и "ЛНР", если Украина на это пойдет, то статус России со "сторона конфликта" изменится на "посредник в конфликте". Именно по этой причине мы на это не идем. Но мы готовы продолжать переговоры, и наше единственное желание – это разблокировать работу ТКГ, чтобы можно было двигаться вперед в урегулировании этого конфликта", – сказал он.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что политические советники лидеров стран "нормандского формата" выразили приверженность режиму прекращения огня на Донбассе. Также Ермак рассказал о том, что был решен вопрос касательно работы Трехсторонней контактной группы.

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Вопрос особого статуса

Россия требует предоставления Донбассу особого статуса с правом вето, которое позволило бы региону блокировать стратегические решения Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о невозможности особого статуса Донбасса с таким правом.

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет", — сказал Кулеба.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее заявил, что встреча лидеров "Нормандской четверки" возможна только в том случае, если будет согласован правовой статус Донбасса.

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Российская сторона считает, что украинские власти должны обсудить предоставление особого статуса Донбассу напрямую с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о том, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с террористами так называемых "ЛНР" и "ДНР".

РФ хочет признать независимость "ЛДНР"

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