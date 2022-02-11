Кулеба назвал причину провала "нормандских переговоров"

Подписать совместный документ не удалось потому, что Украина против требований Кремля о прямых переговорах с "руководством" ОРДЛО. Об этом заявил Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24.
"Главный вопрос вчера был – это прямые переговоры между Украиной и ОРДЛО. Россия настаивает на том, чтобы был прямой диалог между так называемыми "ДНР и "ЛНР", если Украина на это пойдет, то статус России со "сторона конфликта" изменится на "посредник в конфликте". Именно по этой причине мы на это не идем. Но мы готовы продолжать переговоры, и наше единственное желание – это разблокировать работу ТКГ, чтобы можно было двигаться вперед в урегулировании этого конфликта", – сказал он.
Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что политические советники лидеров стран "нормандского формата" выразили приверженность режиму прекращения огня на Донбассе. Также Ермак рассказал о том, что был решен вопрос касательно работы Трехсторонней контактной группы.
Вопрос особого статуса
Россия требует предоставления Донбассу особого статуса с правом вето, которое позволило бы региону блокировать стратегические решения Украины.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о невозможности особого статуса Донбасса с таким правом.
"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет", — сказал Кулеба.
Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее заявил, что встреча лидеров "Нормандской четверки" возможна только в том случае, если будет согласован правовой статус Донбасса.
Российская сторона считает, что украинские власти должны обсудить предоставление особого статуса Донбассу напрямую с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о том, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с террористами так называемых "ЛНР" и "ДНР".
РФ хочет признать независимость "ЛДНР"
- 19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления внесли 11 депутатов-коммунистов.
- Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук дал совет Российской Федерации на фоне ее планов. По его словам, попытки психологического давления на Украину продолжаются. Стефанчук предложил России сосредоточиться на своих проблемах.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возможное признание Госдумой РФ так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет равно выходу России из Минских договоренностей.
- Украинский журналист Дмитрий Гордон напомнил о примерах в мировой истории, когда с провокаций начинались великие войны. Этим методом может воспользоваться и президент РФ Владимир Путин. По мнению Гордона, хозяина Кремля ничто не остановит взорвать жилой дом в Донецке или Луганске.