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Кулеба назвав причину провалу "нормандських переговорів"

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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11 лютого, 14:23
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Україна не збирається йти на умови Росії щодо врегулювання конфлікту на Донбасі
Голова МЗС України Дмитро Кулеба
Голова МЗС України Дмитро Кулеба / Фото: Колаж: Сьогодні

Підписати спільний документ не вдалося тому, що Україна проти вимог Кремля про прямі переговори із "керівництвом" ОРДЛО. Про це заявив Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу Україна 24 .

"Головне питання вчора було – це прямі переговори між Україною та ОРДЛО. Росія наполягає на тому, щоб був прямий діалог між так званими "ДНР та "ЛНР", якщо Україна на це піде, то статус Росії зі "сторона конфлікту" зміниться на "посередник у конфлікті". Саме з цієї причини ми на це не йдемо. Але ми готові продовжувати переговори, і наше єдине бажання – це розблокувати роботу ТКГ, щоб можна було рухатися вперед у врегулюванні цього конфлікту", – сказав він.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що політичні радники лідерів країн "нормандського формату" висловили прихильність до режиму припинення вогню на Донбасі. Також Єрмак розповів про те, що було вирішено питання щодо роботи Тристоронньої контактної групи.

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Питання особливого статусу

Росія вимагає надання Донбасу особливого статусу з правом вето, яке б дозволило регіону блокувати стратегічні рішення України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про неможливість особливого статусу Донбасу з таким правом.

"Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено в камені! Тож жодного особливого статусу, як уявляє Росія, жодного права вето не буде", – сказав Кулеба.

Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак раніше заявив, що зустріч лідерів "Нормандської четвірки" можлива лише у тому випадку, якщо буде погоджено правовий статус Донбасу.

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Російська сторона вважає, що українська влада має обговорити надання особливого статусу Донбасу безпосередньо з представниками окупованих територій Донецької та Луганської області.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак говорив про те, що українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих "ЛНР" та "ДНР".

РФ хоче визнати незалежність "ЛДНР"

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