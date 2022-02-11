Усі підтримали припинення вогню! Єрмак вказав на важливий момент "нормандської зустрічі"

Андрій Єрмак розповів про досягнуті домовленості під час зустрічі радників

Глава Офісу президента Андрій Єрмак / Фото: Колаж: Сьогодні

Політичні радники лідерів країн "нормандського формату" висловили прихильність до режиму припинення вогню на Донбасі. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Процес роботи "нормандського формату" розблокований. Думаю, такі зустрічі відбуватимуться часто. Було зафіксовано абсолютно безумовну підтримку всіма учасниками "нормандського формату" щодо режиму припинення вогню. Думаю, це дуже важливо", – сказав він.

Також Єрмак розповів про те, що було вирішено питання щодо роботи Тристоронньої контактної групи.

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"Також було досягнуто домовленості щодо роботи у ТКГ, оскільки вона останнім часом не давала результатів. Сподіваємося, що вона перейде до таких важливих питань, як обмін полоненими, як відкриття КПВВ…" – сказав він.

За словами Єрмака, дуже важливо, що переговорний процес триває, і він висловив сподівання, що всі учасники переговорів також, як і Україна, займатимуть конструктивну позицію.

"Найголовніше, що цей переговорний процес триває. Українська делегація продовжує займати конструктивну позицію. Сподіваємося, що таке саме відношення буде у всіх сторін цього процесу", – резюмував він.

Росія звинувачує Україну у затягуванні переговорів

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Україна на переговорах відмовляється від прямого діалогу із представниками ОРДЛО. За його словами, це головна суперечність, що затягнула переговори.

Він також заявив, що Київ не дає ні позитивної, ні негативної відповіді на пропозиції щодо Донбасу про майбутній статус у складі України – і "нікому не відомо, яким бачить спільне майбутнє з Донбасом, вони тримають це в секреті".

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Україна не погоджується на ключову вимогу Кремля щодо Донбасу

Російська сторона наполягає, щоб українська влада обговорила надання особливого статусу Донбасу безпосередньо з представниками окупованих територій Донецької та Луганської області.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак раніше говорив, що українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих "ЛНР" та "ДНР".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод.