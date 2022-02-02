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Цього не буде: Кулеба різко відповів на вимоги Росії щодо Донбасу

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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2 лютого, 08:23
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Глава МЗС назвав першорядне завдання Мінських угод
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про неможливість особливого статусу Донбасу з "правом вето", яке б дозволило регіону блокувати стратегічні рішення України. Про це він розповів в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita.

"Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено в камені! Отже ніякого особливого статусу, як уявляє Росія, жодного права вето не буде", – заявив Кулеба.

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За його словами, Україна проводить глибоку реформу децентралізації і готова працювати над реалізацією Мінських угод.

"Але Мінські угоди починаються з питань безпеки. Політична частина там стоїть лише на другому місці. Тому всі мають насамперед зосередитися на безпеці", – сказав міністр.

Особливий статус

Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак раніше заявив, що зустріч лідерів "Нормандської четвірки" можлива лише у тому разі, якщо буде погоджено правовий статус Донбасу.

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Російська сторона наполягає, щоб українська влада обговорила надання особливого статусу Донбасу безпосередньо з представниками окупованих територій Донецької та Луганської області.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак говорив про те, що українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих "ЛНР" та "ДНР".

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