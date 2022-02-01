Може підірвати будинки в Донецьку: Гордон розповів, на що здатний Путін

Український журналіст Дмитро Гордон нагадав про приклади у світовій історії, коли з провокацій розпочиналися великі війни. Цим методом може скористатися і президент Володимир Путін.
Про це Гордон заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".
За його словами, російський лідер пояснюватиме своєму населенню, чому він перетнув, якщо він зважиться на це, кордон з Україною. І нагадав, що кілька сотень громадян України, мешканців Донбасу отримали російські паспорти.
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"Давайте розглянемо можливу таку провокацію, наприклад, з української території нібито прилетить якийсь снаряд до житлового будинку на території "ДНР", так званої. Коли загинуть жителі цього будинку, громадяни Російської Федерації. Мені Борис Березовський (російський підприємець і політик – Ред.) розповідав, це є в Youtube, що Путін підривав житлові будинки в Москві в 99 році для того, щоб прийти до влади, для того, щоб на чеченців це згорнути і таким чином, на такому страху та жаху, прийти до влади", – сказав Гордон.
На його думку, господаря Кремля ніщо не зупинить підірвати житловий будинок у Донецьку чи Луганську.
"І далі він скаже: "Співвітчизники, українська хунта фашистська, бандерівська, щойно підірвала два житлові будинки на території Донецька та Луганська, в яких загинули громадяни Росії. І ми зараз негайно виходимо на територію України – дати відсіч цій фашистській хунті". Чи може він це сказати? Так запросто, як два пальці", – підсумував Гордон.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Влада України не виключає, що ескалація з боку Росії продовжуватиметься, і у зв'язку з цим перевозять секретні документи та обладнання з Києва на захід. Автори статті стверджують, що, попри активне обговорення можливого вторгнення Росії в Україну, президент Володимир Зеленський не вірить у "похмурі оцінки" закордонних розвідок.
- Член української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш заявив, що Росія може зробити експрезидента Віктора Януковича приводом для вторгнення в Україну. Його звернення з проханням ввести російські війська все ще у Кремлі. За словами Гармаша, це може статися, якщо Окружний адміністративний суд Києва поверне повноваження політичному політику.
- Крім того, експерти заявили, що президент Росії Володимир Путін у конфлікті з Україною робить ставку не на військову силу, а на дестабілізацію всередині української держави та на проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО.