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Може підірвати будинки в Донецьку: Гордон розповів, на що здатний Путін

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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1 лютого, 23:59
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Президент РФ використовує "КДБшні методи"
Дмитро Гордон (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Дмитро Гордон (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Український журналіст Дмитро Гордон нагадав про приклади у світовій історії, коли з провокацій розпочиналися великі війни. Цим методом може скористатися і президент Володимир Путін.

Про це Гордон заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

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За його словами, російський лідер пояснюватиме своєму населенню, чому він перетнув, якщо він зважиться на це, кордон з Україною. І нагадав, що кілька сотень громадян України, мешканців Донбасу отримали російські паспорти.

"Давайте розглянемо можливу таку провокацію, наприклад, з української території нібито прилетить якийсь снаряд до житлового будинку на території "ДНР", так званої. Коли загинуть жителі цього будинку, громадяни Російської Федерації. Мені Борис Березовський (російський підприємець і політик – Ред.) розповідав, це є в Youtube, що Путін підривав житлові будинки в Москві в 99 році для того, щоб прийти до влади, для того, щоб на чеченців це згорнути і таким чином, на такому страху та жаху, прийти до влади", – сказав Гордон.

На його думку, господаря Кремля ніщо не зупинить підірвати житловий будинок у Донецьку чи Луганську.

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"І далі він скаже: "Співвітчизники, українська хунта фашистська, бандерівська, щойно підірвала два житлові будинки на території Донецька та Луганська, в яких загинули громадяни Росії. І ми зараз негайно виходимо на територію України – дати відсіч цій фашистській хунті". Чи може він це сказати? Так запросто, як два пальці", – підсумував Гордон.

Загроза вторгнення РФ в Україну

  • Влада України не виключає, що ескалація з боку Росії продовжуватиметься, і у зв'язку з цим перевозять секретні документи та обладнання з Києва на захід. Автори статті стверджують, що, попри активне обговорення можливого вторгнення Росії в Україну, президент Володимир Зеленський не вірить у "похмурі оцінки" закордонних розвідок.
  • Член української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш заявив, що Росія може зробити експрезидента Віктора Януковича приводом для вторгнення в Україну. Його звернення з проханням ввести російські війська все ще у Кремлі. За словами Гармаша, це може статися, якщо Окружний адміністративний суд Києва поверне повноваження політичному політику.
  • Крім того, експерти заявили, що президент Росії Володимир Путін у конфлікті з Україною робить ставку не на військову силу, а на дестабілізацію всередині української держави та на проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО.

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