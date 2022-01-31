Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⛔ Криваві "протести" 🔴 Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Влада Події

Янукович може стати приводом для вторгнення Росії в Україну – Гармаш

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 січня, 10:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Путін може використати ще один метод для того, щоб обґрунтувати напад на нашу країну
Віктор Янукович. Фото: колаж "Сьогодні"
Віктор Янукович. Фото: колаж "Сьогодні"

Член української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш заявив, що Росія може зробити експрезидента Віктора Януковича приводом для вторгнення в Україну. Його звернення з проханням ввести російські війська все ще у Кремлі.

Про це Гармаш сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

Реклама

За його словами, це може статися, якщо Окружний адміністративний суд Києва поверне повноваження політику-втікачеві.

Гармаш додав, що не вважає Януковича "відпрацьованим матеріалом", оскільки втікача президента Росія може ще використати. Президенту Володимиру Путіну може знадобитися звернення про введення військ від нібито української влади, в особі якої може виступити саме Янукович.

"Я думаю, що Віктора Януковича буде використано суто для того, щоб направити Путіну (знову ж таки це вже було) таке "прохання" про те, щоб він увійшов. І юридично Путін матиме такі підстави. Але це якщо наш суд вже зовсім збожеволіє і поверне Януковичу його повноваження. Я сподіваюся, що не такі вже наші судді... Не знаю, не буду дипломатично говорити – які", – сказав Гармаш.

Реклама

Він зазначив, що схожим шляхом недавно розвивалися події під час протестів у Казахстані.

"Можливо, Путіну знадобиться "звернення" "української влади" для того, щоб Путін зміг "законно" увійти зі своїми "миротворчими силами", як це було в Казахстані, і посадити у Києві режим, який буде лояльний до Російської Федерації", – підсумував Гармаш.

Суди над Януковичем в Україні

  • 7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно вибрав запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу, який зараз ховається в Росії. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель резиденції "Межигір'я".
  • 25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього власника державної резиденції "Межигір'я" та його сина.
  • Януковичі підозрюються в незаконному обігу комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь, збитки, завдані державі при цьому, перевищують 500 млн грн.
  • Крім того, Янукович почав позиватися до Верховної Ради. Він звернувся з позовом у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень президента України.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Вікно можливостей – відкрите". Чого чекати від переговорів "Нормандської четвірки" у Берліні Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Приструнити депутатів і домовитися про Донбас: чому насправді закрили Верховну Раду Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
31 січня. Джозеф Бреді. Цього дня 61 рік тому американський нейробіолог Джозеф Бреді відправив у перший космічний політ свого вихованця - шимпанзе Хема…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураєв Мураєв
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.78

Російський рубль (₽)

0.3713

Євро (€)

32.03

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

194 125

захворіло за тиждень в Україні

+75%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти