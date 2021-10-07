Януковича під арешт. Суд обрав йому запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід екс-президенту України Віктору Януковичу, який ховається зараз в Росії. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель під резиденцією "Межигір'я".
Про це стало відомо з рішення судді, яке було сьогодні оголошено .
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"Суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж за 48 годин після доставки розглянути за його (Януковича, – ред.) участю питання про застосування обраного запобіжного заходу", – оголосила суддя.
Як розвивалися події
- 25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього володаря державної резиденції "Межигір'я" і його сина.
- Януковичі підозрюються в незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь, збитки, завдані державі, при цьому перевищує 500 млн грн.
- Це рішення ВАКС дасть змогу завершити досудове розслідування стосовно підозрюваних, які переховуються на території держави-агресора Росії.
- Раніше НАБУ і САП звернулися до ВАКС із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Віктора Януковича і його сина Олександра, які "є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем".