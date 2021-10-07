Януковича під арешт. Суд обрав йому запобіжний захід

НАБУ продовжує розслідування за фактом захоплення земель під фамільну резиденцію Віктора Януковича в Межигір'ї

Колись тут жив Віктор Янукович. Наразі невідомо, в яких хоромах він ховається / Колаж "Сьогодні"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід екс-президенту України Віктору Януковичу, який ховається зараз в Росії. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель під резиденцією "Межигір'я".

Про це стало відомо з рішення судді, яке було сьогодні оголошено .

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"Суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж за 48 годин після доставки розглянути за його (Януковича, – ред.) участю питання про застосування обраного запобіжного заходу", – оголосила суддя.

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