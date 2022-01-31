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Янукович может стать поводом для вторжения России в Украину – Гармаш

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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31 января, 10:55
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Путин может использовать еще один метод для того, чтобы обосновать нападение на нашу страну
Виктор Янукович. Фото: коллаж "Сегодня"
Виктор Янукович. Фото: коллаж "Сегодня"

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что Россия может сделать экс-президента Виктора Януковича поводом для вторжения в Украину. Его обращение с просьбой ввести российские войска все еще в Кремле.

Об этом Гармаш сказал в интервью Радио Свобода.

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По его словам, это может произойти, если Окружной административный суд Киева вернет полномочия беглому политику.

Гармаш добавил, что не считает Януковича "отработанным материалом", поскольку беглого президента Россия может еще использовать. Президенту Владимиру Путину может понадобиться обращение о вводе войск от якобы украинских властей, в лице которых может выступить именно Янукович.

"Я думаю, что Виктор Янукович будет использован чисто для того, чтобы направить Путину (опять же это уже было) такую ​​"просьбу" о том, чтобы он вошел. И юридически у Путина будут такие основания. Но это если наш суд уже совсем с ума сойдет и вернет Януковичу его полномочия. Я надеюсь, что не так уж наши судьи... Не знаю, не буду дипломатически говорить – какие", – сказал Гармаш.

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Он отметил, что похожим путем недавно развивались события во время протестов в Казахстане.

"Возможно, Путину понадобится "обращение" "украинских властей" для того, чтобы Путин смог "законно" войти со своими "миротворческими силами", как это было в Казахстане, и посадить в Киеве режим, который будет лоялен к Российской Федерации", — подытожил Гармаш.

Суды над Януковичем в Украине

  • 7 октября Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России. Его заочно арестовали по делу о захвате земель резиденции "Межигорье".
  • 25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего собственника государственной резиденции "Межигорье" и его сына.
  • Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом, превышает 500 млн грн.
  • Кроме того, Янукович начал судиться с Верховной Радой. Он обратился с иском в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.

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