ВАКС дозволив розслідувати незаконне заволодіння Януковичами "Межигір'ям"

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо Януковича і його сина, яке дасть змогу завершити розслідування про заволодіння "Межигір'ям"

Сімейство Януковичів у бігах і за ґрати поки точно не потраплять. Колаж "Сьогодні"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив провести спеціальне заочне досудове розслідування стосовно четвертого президента України Віктора Януковича, який втік з країни, і його сина Олександра про незаконне заволодіння резиденцією "Межигір'я".

Реклама

Про це повідомила прес-служба САП у Facebook.

"25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього власника державної резиденції "Межигір'я" і його сина", – йдеться в повідомленні.

Януковичі підозрюються в незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь, збитки, завдані державі, при цьому перевищує 500 млн грн.

У САП зазначили, що це рішення ВАКС дасть змогу завершити досудове розслідування стосовно підозрюваних, які вже 7 років переховуються на території держави-агресора Росії.

Раніше НАБУ і САП звернулися до ВАКС із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Віктора Януковича і його сина Олександра, які "є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем".

Реклама

Дії Януковича і його сина кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку серпня Печерський суд Києва дозволив почати заочне розслідування стосовно Януковича за розстріли на Майдані в лютому 2014 року. Його підозрюють в організації терору і вбивств майданівців у змові з колишніми главами СБУ і МВС.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що до кінця року може бути вирок за розстріли на Майдані.