Может взорвать дома в Донецке: Гордон рассказал, на что способен Путин

Украинский журналист Дмитрий Гордон напомнил о примерах в мировой истории, когда с провокаций начинались великие войны. Этим методом может воспользоваться и президент РФ Владимир Путин.
Об этом Гордон заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".
По его словам российский лидер будет объяснять своему населению, почему он пересек, если он решится на это, границу с Украиной. И напомнил, что несколько сотен граждан Украины, жителей Донбасса получили российские паспорта.
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"Давайте рассмотрим возможную провокацию такую, например, с украинской территории якобы прилетит какой-то снаряд в жилой дом на территории "ДНР", так называемой. Когда погибнут жители этого дома, граждане Российской Федерации. Мне Борис Березовский (российский предприниматель и политик – Ред.) рассказывал, это есть в Youtube, что Путин взрывал жилые дома в Москве в 99 году для того, чтобы прийти к власти, для того, чтобы на чеченцев это свернуть и таким образом, на таком страхе и ужасе, прийти к власти", – сказал Гордон.
По его мнению, хозяина Кремля ничто не остановит взорвать жилой дом в Донецке или Луганске.
"И дальше он скажет: "Соотечественники, украинская хунта фашистская, бандеровская, только что взорвала два жилых дома на территории Донецка и Луганска, в которых погибли граждане России. И мы сейчас немедленно выходим на территорию Украины – дать отпор этой хунте фашистской". Может он это сказать? Да запросто, как два пальца", – подытожил Гордон.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Власти Украины не исключают, что эскалация со стороны России будет продолжаться, и в связи с этим перевозят секретные документы и оборудование из Киева на запад страны. Авторы статьи утверждают, что, несмотря на активное обсуждение возможного вторжения России в Украину, президент Владимир Зеленский не верит в "мрачные оценки" зарубежных разведок.
- Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что Россия может сделать экс-президента Виктора Януковича поводом для вторжения в Украину. Его обращение с просьбой ввести российские войска все еще в Кремле. По словам Гармаша, это может произойти, если Окружной административный суд Киева вернет полномочия беглому политику.
- Кроме того, эксперты заявили, что президент России Владимир Путин в конфликте с Украиной делает ставку не на военную силу, а на дестабилизацию внутри украинского государства и на пророссийски настроенных жителей ОРДЛО.