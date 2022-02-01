Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 🔦 Обыск у Коболева ⛔ Кровавые "протесты" 📋 Как подготовиться к ЧС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Может взорвать дома в Донецке: Гордон рассказал, на что способен Путин

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 февраля, 23:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент РФ использует "КГБшные методы"
Дмитрий Гордон (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Дмитрий Гордон (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский журналист Дмитрий Гордон напомнил о примерах в мировой истории, когда с провокаций начинались великие войны. Этим методом может воспользоваться и президент РФ Владимир Путин.

Об этом Гордон заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Реклама

По его словам российский лидер будет объяснять своему населению, почему он пересек, если он решится на это, границу с Украиной. И напомнил, что несколько сотен граждан Украины, жителей Донбасса получили российские паспорта.

"Давайте рассмотрим возможную провокацию такую, например, с украинской территории якобы прилетит какой-то снаряд в жилой дом на территории "ДНР", так называемой. Когда погибнут жители этого дома, граждане Российской Федерации. Мне Борис Березовский (российский предприниматель и политик – Ред.) рассказывал, это есть в Youtube, что Путин взрывал жилые дома в Москве в 99 году для того, чтобы прийти к власти, для того, чтобы на чеченцев это свернуть и таким образом, на таком страхе и ужасе, прийти к власти", – сказал Гордон.

По его мнению, хозяина Кремля ничто не остановит взорвать жилой дом в Донецке или Луганске.

Реклама

"И дальше он скажет: "Соотечественники, украинская хунта фашистская, бандеровская, только что взорвала два жилых дома на территории Донецка и Луганска, в которых погибли граждане России. И мы сейчас немедленно выходим на территорию Украины – дать отпор этой хунте фашистской". Может он это сказать? Да запросто, как два пальца", – подытожил Гордон.

Угроза вторжения РФ в Украину

  • Власти Украины не исключают, что эскалация со стороны России будет продолжаться, и в связи с этим перевозят секретные документы и оборудование из Киева на запад страны. Авторы статьи утверждают, что, несмотря на активное обсуждение возможного вторжения России в Украину, президент Владимир Зеленский не верит в "мрачные оценки" зарубежных разведок.
  • Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что Россия может сделать экс-президента Виктора Януковича поводом для вторжения в Украину. Его обращение с просьбой ввести российские войска все еще в Кремле. По словам Гармаша, это может произойти, если Окружной административный суд Киева вернет полномочия беглому политику.
  • Кроме того, эксперты заявили, что президент России Владимир Путин в конфликте с Украиной делает ставку не на военную силу, а на дестабилизацию внутри украинского государства и на пророссийски настроенных жителей ОРДЛО.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Рука Кремля" или план Банковой: что стоит за фейком СNN о "неудачном разговоре" Байдена и Зеленского Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Быкам повезло, а у Змеи – проблемы: прогноз астролога для Зеленского, Порошенко и всех депутатов на китайский Новый год Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Doodle Сегодня
1 февраля. Александр Селькирк. Ровно 313 лет назад британский парусник "Герцог" под командованием второго капитана Томаса Довера обнаружил на одном из островов архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане шотландского моряка…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

31.89

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

205 775

заболело за неделю в Украине

+70%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять