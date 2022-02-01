Может взорвать дома в Донецке: Гордон рассказал, на что способен Путин

Президент РФ использует "КГБшные методы"

Дмитрий Гордон (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский журналист Дмитрий Гордон напомнил о примерах в мировой истории, когда с провокаций начинались великие войны. Этим методом может воспользоваться и президент РФ Владимир Путин.

Об этом Гордон заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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По его словам российский лидер будет объяснять своему населению, почему он пересек, если он решится на это, границу с Украиной. И напомнил, что несколько сотен граждан Украины, жителей Донбасса получили российские паспорта.

"Давайте рассмотрим возможную провокацию такую, например, с украинской территории якобы прилетит какой-то снаряд в жилой дом на территории "ДНР", так называемой. Когда погибнут жители этого дома, граждане Российской Федерации. Мне Борис Березовский (российский предприниматель и политик – Ред.) рассказывал, это есть в Youtube, что Путин взрывал жилые дома в Москве в 99 году для того, чтобы прийти к власти, для того, чтобы на чеченцев это свернуть и таким образом, на таком страхе и ужасе, прийти к власти", – сказал Гордон.

По его мнению, хозяина Кремля ничто не остановит взорвать жилой дом в Донецке или Луганске.

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"И дальше он скажет: "Соотечественники, украинская хунта фашистская, бандеровская, только что взорвала два жилых дома на территории Донецка и Луганска, в которых погибли граждане России. И мы сейчас немедленно выходим на территорию Украины – дать отпор этой хунте фашистской". Может он это сказать? Да запросто, как два пальца", – подытожил Гордон.

Угроза вторжения РФ в Украину