Этого не будет: Кулеба отбросил вероятность выполнения требования России по Донбассу

Глава МИД назвал первостепенную задачу Минских соглашений

Кулеба высказался о статусе Донбасса / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Министр иностранный дел Дмитрий Кулеба заявил о невозможности особого статуса Донбасса с "правом вето", которое позволило бы региону блокировать стратегические решения Украины. Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет", — заявил Кулеба.

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По его словам, Украина проводит глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией Минских соглашений.

"Но Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", — сказал министр.

Особый статус

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" возможна только в том случае, если будет согласован правовой статус Донбасса.

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Российская сторона настаивает, чтобы украинские власти обсудили предоставление особого статуса Донбассу напрямую с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о том, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с террористами так называемых республик "ЛНР" и "ДНР".

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