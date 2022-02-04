Кремль испугался из-за Крыма: Данилов и Залужный обратились к Путину

В Украине ответили на опасения России, что начнется война из-за Крыма

Алексей Данилов, Валерий Залужный / Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодняшний день возвращение Украиной аннексированного Крыма военным методом невозможно. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на владу".

"У нас есть наши стратегии, я рад, что Россия их изучает. Есть ли у нас стратегия сейчас возвращать Крым военным путем? На данный момент у нас есть стратегия вернуть Крым. Каким образом, будет ли это военный путь, или какой-то другой путь, — это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год, будем смотреть, это не такое простое дело", — сказал он.

Реклама

Причиной такого решения является то, что Киев не может допустить жертв среди мирного населения, которые обязательно будут в случае силовых сценариев, заявил Данилов.

Также об отсутствии у Украины планов по нападению заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Должен успокоить президента Российской Федерации и жителей России о том, что никаких распоряжений и разговоров о планировании военной операции по вхождению (ВСУ – ред.) на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма не ведется и не велось", — сказал он.

Реклама

В Кремле боятся нападения

Ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина может первой напасть на Россию. По его мнению, так Украина попытается вернуть аннексированный Крым.

"Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на "российский регион" Крым", – заявил Песков.

Сам президент РФ Владимир Путин обеспокоен из-за систем противоракетной обороны США, которые размещены в Европе. Он заявил, что если ракетные комплексы США и НАТО появятся в Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия – до 5.

Реклама

Читайте также: