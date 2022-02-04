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Кремль злякався через Крим: Данілов і Залужний звернулися до Путіна

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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4 лютого, 11:45
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В Україні відповіли на побоювання Росії, що почнеться війна через Крим
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогодні повернення Україною анексованого Криму військовим методом неможливе. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"У нас є наші стратегії, я радий, що Росія їх вивчає. Чи є у нас стратегія зараз повертати Крим військовим шляхом?Зараз у нас є стратегія повернути Крим. Яким чином, чи це буде військовий шлях, чи якийсь інший шлях — це залежить від багатьох факторів. Сьогодні я можу сказати, що це зробити неможливо. Як буде завтра чи через рік, подивимось, це не така проста справа" , – сказав він.

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Причиною такого рішення є те, що Київ не може допустити жертв серед мирного населення, які обов’язково будуть у разі силових сценаріїв, заявив Данілов.

Також про те, що Україна немає планів нападу заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Маю заспокоїти президента Російської Федерації та жителів Росії про те, що жодних розпоряджень та розмов про планування військової операції з входження (ЗСУ – ред.) на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей або Криму не ведеться і не велося", – сказав він.

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У Кремлі бояться напади

Раніше речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна може першою напасти на Росію. На його думку, так Україна спробує повернути анексований Крим.

"Україна вважає за можливе напад на Росію для того, щоб, наприклад, посягнути на "російський регіон" Крим" , – заявив Пєсков.

Сам президент РФ Володимир Путін стурбований системами протиракетної оборони США, які розміщені в Європі. Він заявив, що якщо ракетні комплекси США та НАТО з'являться в Україні, то їхній підлітковий час до Москви скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукової зброї – до 5.

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