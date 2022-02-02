В Кремле испугались нападения Украины: детали от Пескова

Дмитрий Песков заявил, что Украина может атаковать Россию

Песков опасается нападения со стороны Украины / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина может первой напасть на Россию.

По его мнению, это может произойти из-за оккупированного россиянами Крыма, сообщает РИА Новости.

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"Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на "российский регион" Крым", – заявил пресс-секретарь Путина.

Он отметил, что стратегия национальной безопасности Украины напрямую касается применения силы для возвращения территорий.

Крымский вопрос

Россия оккупировала Крым в феврале 2014 года и провела в нем 16 марта незаконный "референдум" о присоединении полуострова к Российской Федерации. Российским Крым не признает подавляющее большинство стран мира.

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Россия категорически отказывается обсуждать вопрос возвращения Крыма Украине. Она отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией – 20 февраля 2014 года.

Почти половина украинцев верит в возвращение стране аннексированного Россией Крыма. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного компанией Active Group 24 декабря 2021 года.

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Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 27 января 2022 года утвердила резолюцию "Прекращение насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы", в которую по инициативе украинской делегации были внесены поправки, касающиеся России и оккупированных ею территорий Украины.

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