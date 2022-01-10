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"Крым могут заморозить" – как Украина будет возвращать оккупированный полуостров в 2022 году

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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10 января, 05:05
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Проблема Крыма лежит в корне противостояния между Россией, Украиной и Западом
Владимир Зеленский: "Крым – это территория Украины". Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский: "Крым – это территория Украины". Фото: коллаж "Сегодня"

Почти половина украинцев верит в возвращение стране аннексированного Россией Крыма. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного компанией Active Group 24 декабря 2021 года. Сайт "Сегодня" выяснил, каковы шансы скорой реинтеграции оккупированного полуострова и насколько приблизится Украина к решению этого вопроса в 2022 году.

Крым вернется, но не скоро

Согласно результатам исследования Active Group, 46,1% граждан Украины надеяться на возвращение полуострова. При этом, лишь 4,3% из них верят, что это произойдет в ближайшее время, а 41,8% рассчитывают на возвращение Крыма в отдаленной перспективе. В то же время 33,2% опрошенных украинцев уверены, что Украина окончательно потеряла Крым и он останется частью России.

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Также более половины украинцев придерживаются мнения, что Украина могла сохранить Крым в своем составе в феврале – марте 2014 года, когда его аннексировала РФ. Такую точку зрения высказали 52% респондентов. Треть опрошенных (32%) уверены, что у украинской власти того времени не было возможности удержать Крым.

Стратегия деоккупации и Крымская платформа

Тем не менее для Украины и всего международного сообщества, в том числе ООН и НАТО, де-юре Крым – это территория Украины, хоть и временно оккупированная.

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Так, президент Украины Владимир Зеленский, выступая с ежегодным обращением к Верховной Раде 1декабря, заявил, что Крым вернулся в мировую повестку дня. Президент напомнил, что в марте 2021 года вел в действие решение СНБО "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

Данный документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного и гуманитарного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

"Территория площадью 27 тыс. кв км – больше некоторых стран Европы и мира. Мы боремся не за гектары, а за людей, за своих граждан", – добавил глава государства.

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Владимир Зеленский: "Мы боремся не за гектары, а за людей, за своих граждан"
Владимир Зеленский: "Мы боремся не за гектары, а за людей, за своих граждан" / Фото: Офис Президента Украины

Зеленский также подчеркнул, что впервые с 2014 года деоккупация Крыма была обсуждена на самом высоком международном уровне – на саммите Крымской платформы, состоявшемся в августе 2021 года.

"В первом саммите Крымской платформы приняло участие 46 делегаций. Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН. Мы ждем получения ею официального статуса международной организации", – сказал Зеленский.

В саммите Крымской платформы приняло участие 46 делегаций
В саммите Крымской платформы приняло участие 46 делегаций / Фото: Офис Президента Украины

Новые дипломатические инструменты

Экс-министр курортов и туризма Крыма (2010-2014 гг.) Александр Лиев говорит "Сегодня", что Украина входит в 2022 год с новыми политическими инструментами.

"В отличии от прошлых лет, когда украинские политики боролись с аннексией Крыма лишь громкими лозунгами и прогнозами, в 2022 году начнет реализовываться конкретный, утвержденный план действий", – говорит нам Лиев.

Он также отмечает, что Крымская платформа, которая уже прозвучала на вест мир и сильно раздражает Россию, станет важным дипломатическим инструментом давления мировым сообществом на Москву.

"Мы сможем противостоять России, заручившись поддержкой Запада", – уверен экс-министр.

Александр Лиев: "В 2022 году начнет реализовываться конкретный, утвержденный, план действий по деоккупации Крыма"
Александр Лиев: "В 2022 году начнет реализовываться конкретный, утвержденный, план действий по деоккупации Крыма" / Фото: Facebook

Кроме того, Лиев обращает внимание, что в последние годы увеличивается мощь украинской армии.

"В вопросе возврата Крыма мы сможем рассчитывать не только на дипломатические усилия, но и на поддержку вооруженными силами. В 2022 году мы значительно приблизимся к моменту деоккупации Крыма", – отмечает Лиев.

Донбасс может отодвинуть Крым на второй план

Политолог Алексей Якубин сомневается, что в 2022 году Украина приблизится к возвращению Крыма. Одной из причин, почему ситуация с деоккупацией полуострова не сдвинется с места, является конфликт на Донбассе.

"На фоне противостояния на Донбассе и напряжения на украинских границах, к которым Россия стянула свою армию, вопрос Крыма для Украины может отойти на второй план. Несмотря на то, что Крымская платформа активизировала тему деоккупации полустрова, все же в 2022 году она будет менее приоритетной", – говорит "Сегодня" Якубин.

Политолог подчеркивает, что Россия считает вопрос с Крымом закрытым, а Запад и США, в частности, не активно выносят проблему оккупированной украинской территории в публичную плоскость.

"На переговорах Байдена с Путиным этому вопросу практически не уделили внимания. Саммит "Крымская платформа" мировые лидеры не посетили. Приехали лишь отдельные министры иностранных дел. Все это свидетельствует о том, что проблема Крыма более локальная, чем глобальная", – говорит нам эксперт.

Алексей Якубин: "Проблема Донбасса может отодвинуть вопрос Крыма на второй план"
Алексей Якубин: "Проблема Донбасса может отодвинуть вопрос Крыма на второй план" / Фото: Facebook

По мнению Якубина, в 2022 году Украина все же будет пытаться выводить тему Крыма на международную повестку, однако большого внимания мировой общественности ждать не стоит.

"В украинской тематике будет доминировать проблема Донбасса и угроза войны с Россией, так как это несет опасность для безопасности всего мира. Крым, к сожалению, пока останется региональным вопросом, без особого продвижения", – уверен эксперт.

Оккупация Крыма лежит в корне противостояния РФ и Запада

Политолог Руслан Бортник также считает, что из-за напряженной ситуации на востоке Украины в 2022 году вопрос Крыма может оказаться "замороженным".

"Тему Крыма могут вынести за скобки, если на Донбассе продолжится эскалация конфликта", – говорит "Сегодня" Бортник.

В то же время политолог не исключает, что может появиться некая новая модель решения вопроса Крыма.

"В 2022 году крымская тематика все же будет подниматься. Возможно, появятся идеи о временном совместном управлении полуостровом или каком-либо виде присутствия украинской власти в Симферополе. В любом случае, необходимо понимать, что аннексия Крыма лежит в корне противостояния между Россией и Западом. Донбасс, несмотря на остроту проблемы, все же является производной от крымской ситуации. Без ее решения нормализовать отношения между Россией, Украиной и Западом невозможно", – подытожил Бортник.

Руслан Бортник: "Без решения проблемы Крыма нормализовать отношения между Россией, Украиной и Западом невозможно
Руслан Бортник: "Без решения проблемы Крыма нормализовать отношения между Россией, Украиной и Западом невозможно" / Фото: Facebook

Оккупация Крыма Россией

  • В феврале 2014 года вооруженные люди в зеленой форме без опознавательных знаков захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты и блокировали действия украинских войск.
  • Власти Росс сначала отказывалась признавать, что "зеленые человечки" – военнослужащие армии РФ. но позже президент Владимир Путин это признал.
  • 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел не признанный большинством стран мира так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
  • Украина, Европейский Союз и США не признали результаты "референдума". Тем не менее президент РФ Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.
  • Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией – 20 февраля 2014 года.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия и оккупационная администрация Крыма делает все возможное, чтобы больше россиян переехало на полуостров.

Также мы информировали, что президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции прокомментировал оккупацию украинского Крыма в 2014 году. По его словам, РФ не могла поступить иначе, их якобы вынудили оккупировать полуостров.

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