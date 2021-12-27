РФ массово заселяет Крым – Данилов назвал количество россиян

Стратегической задачей России является изменить состав населения полуострова

Россия создает в оккупированном Крыму плацдарм для влияния в регионе / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия и оккупационная администрация Крыма делает все возможное, чтобы больше россиян переехало на полуостров. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишут Крым.Реалии.

"Для чего они заходили в Крым, это они и делают – плацдарм, для того чтобы полностью иметь влияние именно в этом регионе. Там идет полностью сейчас перевооружение. Там сегодня постоянно проходят учения. Более того, по данным нашей разведки, они завезли уже туда более 600 тысяч граждан Российской Федерации, заселили территорию Крыма", – сказал он.

Украинские правозащитники считают, что реальные цифры перемещенных россиян больше тех, которые дает российская статистика.Сколько жителей полуострова насчитала российская статистика, станет известно в январе, когда будут объявлены результаты всероссийской переписи.

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По словам главы Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, стратегической задачей России является изменить состав населения

"В большинстве своем то, что мы можем фиксировать, одно из направлений – это перемещение милитаризованного населения. Они перемещаются уже не как в командировки, а на постоянную работу, то есть они перемещаются со своими семьями. То есть, если речь идет об одном ФСБ-шнике, то, на самом деле, можем умножать на три. Потому что он, например, приезжает с женой и ребенком. И это втрое больше милитаризованного населения, которое направляется в оккупированный Крым. И понятно, что оно полностью не просто лояльно, оно подконтрольно Кремлю", – отметила она.

Такого же мнения придерживается и руководитель Прокуратуры АРК Игорь Поночовный. Он отметил, что РФ делает все возможное, чтобы больше россиян переехало в Крым.

"Государство и оккупационная администрация делает все возможное, чтобы больше россиян переехало в Крым. Это действительно является одним из самых серьезных нарушений норм международного гуманитарного права", – сказал Поночовный.

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Оккупация Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции прокомментировал оккупацию украинского Крыма в 2014 году. По его словам, РФ не могла поступить иначе, их якобы вынудили оккупировать полуостров.

Кроме того, Путин на выступлении перед расширенной коллегией Минобороны обвинил западные страны в нынешней "напряженной ситуации в Европе" и пригрозил НАТО из-за ракет в Украине.