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Удар по России: в ПАСЕ приняли резолюцию по Крыму и ОРДЛО

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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27 января, 20:13
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При голосовании в ПАСЕ учли замечания украинской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 27 января утвердила резолюцию "Прекращение насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы", в которую по инициативе украинской делегации были внесены поправки, касающиеся России и оккупированных ей территорий Украины.

В правках говорится об ответственности РФ за исчезновения людей на временно оккупированных ей территориях Украины, передает "Укринформ".

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"Ассамблея выражает глубокую обеспокоенность в связи с непонятной судьбой и местонахождением жертв насильственного исчезновения на территории России и территориях, подконтрольных России, включая Автономную Республику Крым, Севастополь, части Донецкой и Луганской областей (Украина)", – говорится в тексте резолюции.

ПАСЕ предлагает государствам-членам и наблюдателям, которые еще не приняли такие меры, квалифицировать насильственное исчезновение отдельным преступлением в рамках национального уголовного законодательства и предусмотреть санкции в соответствии с тяжестью преступления.

Среди внесенных украинской делегацией и утвержденных ПАСЕ поправок речь идет о разработке механизма санкций, под которые попадут государственные органы, группы и должностные лица, причастные к исчезновениям или препятствующие их расследованию.

Украинские правки представила в ПАСЕ член постоянной делегации Украины Евгения Кравчук.

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Российская делегация осталась в ПАСЕ

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации, которые пыталась оспорить украинская сторона.

При этом инициатива Украины получила больше голосов, чем год назад.

Во время открытия зимней сессии ПАСЕ украинская делегация и страны неформальной группы Baltic plus – Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша – оспорили полномочия России в ПАСЕ.

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Украина добивается санкций против России в ПАСЕ

После событий 2014 года в Украине в ПАСЕ были введены санкции против России. Они несколько раз продлевались из-за того, что Кремль не выполнил ни одной резолюции по Крыму и Донбассу. В знак протеста российские депутаты отказались участвовать в сессиях ПАСЕ. Чтобы вернуть Россию, летом 2019 года Ассамблея внесла изменения в свою процедуру, отменив возможность введения строгих санкций против национальных делегаций.

В ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею: ограничительные меры в отношении Москвы были не эффективны и нужно разработать новый механизм, который бы изменил ситуацию.

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