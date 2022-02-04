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Много чего хочет: Волкер раскрыл планы Путина

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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4 февраля, 11:08
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Экс-спецпредставитель США рассказал, чего добивается Кремль стягиванием войск к Украине
Волкер рассказал, чего добивается Кремль
Волкер рассказал, чего добивается Кремль / Фото: Getty Images, kremlin.ru, Коллаж: Сегодня

Запад не пойдет навстречу требованиям президента России Владимира Путина, заявил бывший представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

"Хорошая новость в том, что Путин очень четко заявляет, чего он хочет. Он хочет ограничить украинский суверенитет и хочет, чтобы НАТО заявило, что Украина никогда не будет его членом. Но НАТО отказалось это делать. У него (Путина — ред.) есть огромные требования, но есть и большое сопротивление со стороны Запада. Он и много чего другого хочет: дестабилизировать Украину, сделать так, чтобы Украина никогда не достигла успеха в построении демократии, чтобы США убрались из Европы. Вопрос в том, реализуются ли эти желания", — сказал он.

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Опасные планы

Волкер считает, что Путин действительно хочет всего, что требует от Запада, но вряд ли он ожидает, что это будет выполнено. По мнению политика, российский президент хочет посмотреть, чего можно добиться переговорами, а чего — военной агрессией.

"Путин хочет построить большую, еще большую Россию. Они выдают паспорта людям в других странах, взяли под контроль силы безопасности в Беларуси и Казахстане, он захватил часть Украины и Грузии. Он хочет создать большую Россию, а это очень опасно", — подчеркнул Волкер.

Санкции могут снять

Политик отметил, что лишь в случае отведения войск санкции против РФ могут быть сняты.

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"Россия уже делает много агрессивных шагов. Я думаю, они не верят, что США и другие страны серьезно хотят их оттеснить. Поэтому мы должны делать больше усилий в этом. Как только они отведут войска, мы не будем применять санкции. Это нужно сделать ясным как можно скорее", — сказал он.

Волкер добавил, что в Сенате США 80-90% сенаторов голосуют в поддержку Украины.

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