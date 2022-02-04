Багато чого хоче: Волкер розкрив плани Путіна

Колишній спецпредставник США розповів, чого добивається Кремль стягуванням військ до України

/ Фото: Getty Images, kremlin.ru, Колаж: Сьогодні

Захід не піде назустріч вимогам президента Росії Володимира Путіна, заявив колишній представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер у ексклюзивному інтерв'ю. телеканалу "Україна 24" .

"Хороша новина в тому, що Путін дуже чітко заявляє, чого він хоче. Він хоче обмежити український суверенітет і хоче, щоб НАТО заявило, що Україна ніколи не буде його членом. Але НАТО відмовилося це робити. У нього (Путіна — ред.) є величезні вимоги, але є й великий опір з боку Заходу, і багато чого іншого хоче: дестабілізувати Україну, зробити так, щоб Україна ніколи не досягла успіху в побудові демократії, щоб США забралися з Європи. Питання в тому, чи реалізуються ці бажання", – сказав він.

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Небезпечні плани

Волкер вважає, що Путін справді хоче всього, що вимагає від Заходу, але навряд чи він очікує, що це буде виконано. На думку політика, російський президент хоче подивитися, чого можна досягти переговорами, а чого — військовою агресією.

"Путін хоче побудувати велику, ще більшу Росію. Вони видають паспорти людям в інших країнах, взяли під контроль сили безпеки в Білорусі та Казахстані, він захопив частину України та Грузії. Він хоче створити велику Росію, а це дуже небезпечно" , – наголосив Волкер.

Санкції можуть зняти

Політик зазначив, що лише у разі відведення військ санкції проти РФ можуть бути зняті.

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"Росія вже робить багато агресивних кроків. Я думаю, вони не вірять, що США та інші країни серйозно хочуть їх відтіснити. Тому ми повинні робити більше зусиль у цьому. Як тільки вони відведуть війська, ми не застосовуватимемо санкції. Це потрібно зробити зрозумілим якомога швидше", – сказав він.

Волкер додав, що у Сенаті США 80-90% сенаторів голосують на підтримку України

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