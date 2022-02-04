"Мы в тупике": Собчак рассказала, что будет с Крымом после ухода Путина

Российская журналистка сравнила ситуации по Крыму и Курильским островам

Собчак сомневается, что Путин скоро уйдет, а Крым вернется в Украину / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Отказаться от оккупированного Крыма не сможет ни один президент РФ даже после ухода Владимира Путина, заявила российская журналистка Ксения Собчак.

Оккупацию полуострова поддерживают большое количество россия, сказала она в эфире ток-шоу "Право на владу".

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"Отказ от этого будет крайне непопулярной мерой и, скажем так, политическим самоубийством для любого президента, не только для Путина. И в этом смысле это такая ловушка и тупик. Это похожая ситуация, как с Курилами. Какой бы демократический ни был Ельцин или кто-либо другой, но этот подвешенный вопрос с Курильскими островами с Японией не решится никогда", — заявила Собчак.

Журналистка подчеркнула, что намерение "отдать свою территорию" будет считаться политическим проигрышем в глазах своих избирателей, как и для любого президента Украины.

"Ни один из президентов (Украины — ред.) не сможет пойти на компромисс и сказать, мол, давайте уступим России Крым и перевернем страницу. И мы в тупике именно в этом вопросе, потому что понятно, что поэтому вопросу никто не сможет пойти на компромисс", — сказала она.

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Кроме того, Собчак отметила, что не надеется на смену власти в России в течение ближайших лет ввиду хорошего состояния здоровья Путина.

Оккупация Крыма

Россия оккупировала Крым в феврале 2014 года и провела в нем 16 марта незаконный "референдум" о присоединении полуострова к Российской Федерации. Российским Крым не признает подавляющее большинство стран мира.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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Россия категорически отказывается обсуждать вопрос возвращения Крыма Украине. Она отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Почти половина украинцев верит в возвращение стране аннексированного Россией Крыма. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного компанией Active Group 24 декабря 2021 года.

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 27 января 2022 года утвердила резолюцию "Прекращение насильственных исчезновений на территории государств Совета Европы", в которую по инициативе украинской делегации были внесены поправки, касающиеся России и оккупированных ею территорий Украины.

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