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"Ми в глухому куті": Собчак розповіла, що буде з Кримом після Путіна

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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4 лютого, 08:33
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Російська журналістка порівняла ситуації по Криму та Курильських островах
/ Фото: Reuters, Facebook, Колаж: Сьогодні

Відмовитися від окупованого Криму не зможе жоден президент РФ навіть після відходу Володимира Путіна від влади, заявила російська журналістка Ксенія Собчак.

Окупацію півострова підтримує величезна кількість росіян, сказала вона в ефірі ток-шоу "Право на владу".

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"Відмова від цього буде вкрай непопулярним заходом і, скажімо так, політичним самогубством для будь-якого президента, не тільки для Путіна. І в цьому сенсі це така пастка і глухий кут. Це схожа ситуація, як із Курилами. Яким би демократичним не був Єльцин чи хтось інший, але це підвішене питання з Курильськими островами з Японією не вирішиться ніколи", – заявила Собчак.

Журналістка наголосила, що намір "віддати свою територію" вважатиметься політичним програшем в очах своїх виборців, як і для будь-якого президента України.

"Жоден із президентів (України — ред.) не зможе піти на компроміс і сказати, мовляв, давайте поступимося Росії Крим і перевернемо сторінку. І ми в безвиході саме в цьому питанні, бо зрозуміло, що в тому питанні ніхто не зможе піти на компроміс" , – сказала вона.

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Крім того, Собчак зазначила, що не сподівається на зміну влади в Росії протягом найближчих років через хороший стан здоров'я Путіна.

Окупація Криму

Росія окупувала Крим у лютому 2014 року та провела у ньому 16 березня незаконний "референдум" про приєднання півострова до Російської Федерації. Російським Крим не визнає переважна більшість країн світу.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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Росія категорично відмовляється обговорювати питання щодо повернення Криму Україні. Вона заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

Майже половина українців вірить у повернення країні анексованого Росією Криму. Про це свідчать дані соцопитування, проведеного компанією Active Group 24 грудня 2021 року.

Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 27 січня 2022 року затвердила резолюцію "Припинення насильницьких зникнень на території держав Ради Європи", до якої з ініціативи української делегації було внесено поправки щодо Росії та окупованих нею територій України.

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