Игорь Терехов стал новым мэром Харькова – принес присягу

Игорь Терехов выиграл выборы в первом туре / Коллаж "Сегодня"
Харьков получил нового мэра после внеочередных выборов. Игорь Терехов принес присягу Харьковского городского головы.
Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.
Харьков получил нового мэра после внеочередных выборов. Игорь Терехов принес присягу Харьковского городского головы.
Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.
11 ноября 1991. В городе Шостка разыскивают маньяка, который нападает на мальчиков.Погрузиться в тот день
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