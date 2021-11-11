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Игорь Терехов стал новым мэром Харькова – принес присягу

11 ноября, 18:54
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Днем суд отказал в пересчете голосов, поданных на выборах 31 октября
Игорь Терехов выиграл выборы в первом туре / Коллаж "Сегодня"
Игорь Терехов выиграл выборы в первом туре / Коллаж "Сегодня"

Харьков получил нового мэра после внеочередных выборов. Игорь Терехов принес присягу Харьковского городского головы.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

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