Добкин проиграл выборы в Харькове – что решил суд

В Харькове коллегия Второго апелляционного административного суда отказала в пересчете голосов в 4 районах города кандидату в мэры Михаилу Добкину и Гражданской сети ОПОРА в Харьковской области. Новоизбранный мэр - кандидат от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" Игорь Терехов, получивший в первом туре 50,66% голосов, готовится к церемонии вступления в должность.
Об этом сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на адвоката Добкина – Анатолия Родзинского.
Дело закрыто
"Коллегия судей Второго апелляционного административного суда отказала Добкину и ОПОРЕ в пересчете голосов в 4-х районах города: вчера около 23:00 – в Холодногорском и Слободском, а только что – в Новобаварском и Основянском", – сообщил Родзинский.
Далее по теме
По его словам, коллегия сначала отменила решение суда первой инстанции, а затем приняла свое, по содержанию такое же: "Решения апелляционного суда обжалованию не подлежат".
Как развивались события
- 1 ноября городской ТИК объявил, что на внеочередных выборах мэра Харькова победил действующий и. о. городского головы, кандидат от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" Игорь Терехов. За Терехова отдали свои голоса 146 тысяч жителей Харькова. За Добкина – 82 тысячи.
- 2 ноября ОПОРА потребовала отменить итоговые результаты голосования, по которым победителем объявили Игоря Терехова.
- 3 ноября Гражданская сеть ОПОРА сообщила о фальсификациях протоколов еще на десятках избирательных участков.
- 5 ноября Городская избирательная комиссия Харькова отказалась пересчитывать голоса на отдельных участках и отменять победу Игоря Терехова на выборах мэра.
- 9 ноября окружной админсуд Харькова отказал в пересчете "спорных" голосов по иску кандидата в мэры Михаила Добкина.