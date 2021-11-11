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Добкин проиграл выборы в Харькове – что решил суд

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
11 ноября, 16:55
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В пересчете голосов отказано, решения обжалованию не подлежат
Харьков избирает нового мэра
Харьков избирает нового мэра / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове коллегия Второго апелляционного административного суда отказала в пересчете голосов в 4 районах города кандидату в мэры Михаилу Добкину и Гражданской сети ОПОРА в Харьковской области. Новоизбранный мэр - кандидат от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" Игорь Терехов, получивший в первом туре 50,66% голосов, готовится к церемонии вступления в должность.

Об этом сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на адвоката Добкина – Анатолия Родзинского.

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Дело закрыто

"Коллегия судей Второго апелляционного административного суда отказала Добкину и ОПОРЕ в пересчете голосов в 4-х районах города: вчера около 23:00 – в Холодногорском и Слободском, а только что – в Новобаварском и Основянском", – сообщил Родзинский.

По его словам, коллегия сначала отменила решение суда первой инстанции, а затем приняла свое, по содержанию такое же: "Решения апелляционного суда обжалованию не подлежат".

Как развивались события

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