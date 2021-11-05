Скандал с победой Терехова – принято решение о "спорных" голосах

Городская избирательная комиссия Харькова отказалась пересчитывать голоса на отдельных участках и отменять победу Игоря Терехова на выборах мэра. Нарушения выявила гражданская сеть ОПОРА.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии Харькова.
Согласно постановлению Харьковской городской избирательной комиссии, расхождения в подсчете голосов в пользу Терехова на 10 участках приняли во внимание, но в действиях участковых комиссий нарушений не выявлено.
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В удовлетворении остальных требований наблюдателя от гражданской сети ОПОРА Николая Зинченко, среди которых была отмена решения о признании Игоря Терехова мэром Харькова, городская комиссия отказала.
Голоса случайно перешли Терехову?
ЦИК Украины потребовал от Харьковской городской территориальной избирательной комиссии разъяснить, как некоторые голоса могли перейти в пользу Терехова, поскольку в протоколах участковых комиссий и районной есть расхождения.
В то же время, по мнению члена ЦИК Ирины Ефремовой, выявленные нарушения не повлияют на результат.
"Мы говорим о 50% и одном голосе, на сегодняшний день отрыв – 0,66%, 1900 голосов. Даже если они пересчитают, это никак не повлияет на исход выборов", – заявила она в эфире "Украинского радио. Харьков".
Как развивались события
- Вечером 1 ноября городская ТИК огласила свое решение, что на внеочередных выборах мэра Харькова победил действующий и. о. городского головы Игорь Терехов. Он получил 50,66% голосов.
- Опрос избирателей также показал, что победил кандидат от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" Игорь Терехов.
- Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин сначала признал свое поражение на выборах, которые прошли 31 октября. Соответствующее заявление политик сделал в своем телеграм-канале.
- Также ТИК заявил, что при объявлении результатов голосования с победой Терехова все же произошла ошибка в части голосов, поданных за лидера местного отделения политической партии "Национальный корпус" Константина Немичева.
- 2 ноября ОПОРА потребовала отменить итоговые результаты голосования, по которым победителем объявили Игоря Терехова.