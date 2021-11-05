Скандал з перемогою Терехова – ухвалено рішення про "спірні" голоси

Міська виборча комісія Харкова відмовилася перераховувати голоси на окремих дільницях та скасовувати перемогу Ігоря Терехова на виборах мера. Порушення виявила цивільну мережу ОПОРА.
Про це повідомляє пресслужба мерії Харкова.
Згідно з постановою Харківської міської виборчої комісії, розбіжності в підрахунку голосів на користь Терехова на 10 дільницях взяли до уваги, але в діях дільничних комісій порушень не виявлено.
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У задоволенні решти вимог спостерігача від громадянської мережі ОПОРА Миколи Зінченка, серед яких було скасування рішення про визнання Ігоря Терехова мером Харкова, міська комісія відмовила.
Голоси випадково перейшли до Терехова?
ЦВК України вимагає від Харківської міської територіальної виборчої комісії роз'яснити, як деякі голоси могли перейти на користь Терехова, оскільки в протоколах дільничних комісій і районної є розбіжності.
Водночас, на думку члена ЦВК Ірини Єфремової, виявлені порушення не вплинуть на результат.
"Ми говоримо про 50% і один голос, на сьогоднішній день відрив – 0,66%, 1900 голосів. Навіть якщо вони перерахують, це жодним чином не вплине на результат виборів", – заявила вона в ефірі "Українського радіо Харків".
Як розвивалися події
- Увечері 1 листопада міська ТВК оголосила своє рішення, що на позачергових виборах мера Харкова переміг чинний в. о. міського голови Ігор Терехов. Він здобув 50,66% голосів.
- Опитування виборців також показало, що переміг кандидат від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігор Терехов.
- Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін спочатку визнав свою поразку на виборах, що відбулися 31 жовтня. Відповідну заяву політик зробив у своєму телеграм-каналі.
- Також ТВК заявила, що при оголошенні результатів голосування з перемогою Терехова все ж сталася помилка щодо голосів, поданих за лідера місцевого відділення політичної партії "Національний корпус" Костянтина Немічева.
- 2 листопада ОПОРА вимагала відмінити підсумкові результати голосування, за якими переможцем оголосили Ігоря Терехова.