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Скандал з перемогою Терехова – ухвалено рішення про "спірні" голоси

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
5 листопада, 15:08
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ОПОРА не змогла домогтися від виборчкому бажаного
Виборчком відмовив у перерахунку голосів та скасуванні перемоги Терехова. Фото: колаж "Сьогодні"
Виборчком відмовив у перерахунку голосів та скасуванні перемоги Терехова. Фото: колаж "Сьогодні"

Міська виборча комісія Харкова відмовилася перераховувати голоси на окремих дільницях та скасовувати перемогу Ігоря Терехова на виборах мера. Порушення виявила цивільну мережу ОПОРА.

Про це повідомляє пресслужба мерії Харкова.

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Згідно з постановою Харківської міської виборчої комісії, розбіжності в підрахунку голосів на користь Терехова на 10 дільницях взяли до уваги, але в діях дільничних комісій порушень не виявлено.

У задоволенні решти вимог спостерігача від громадянської мережі ОПОРА Миколи Зінченка, серед яких було скасування рішення про визнання Ігоря Терехова мером Харкова, міська комісія відмовила.

Голоси випадково перейшли до Терехова?

ЦВК України вимагає від Харківської міської територіальної виборчої комісії роз'яснити, як деякі голоси могли перейти на користь Терехова, оскільки в протоколах дільничних комісій і районної є розбіжності.

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Водночас, на думку члена ЦВК Ірини Єфремової, виявлені порушення не вплинуть на результат.

"Ми говоримо про 50% і один голос, на сьогоднішній день відрив – 0,66%, 1900 голосів. Навіть якщо вони перерахують, це жодним чином не вплине на результат виборів", – заявила вона в ефірі "Українського радіо Харків".

Як розвивалися події

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