Результаты выборов в Харькове: в комиссии признали роковую ошибку в 8 тысяч голосов

В Харькове завершилось заседание территориальной избирательной комиссии объявлением победителем выборов в мэры кандидата от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" Игоря Терехова. Однако после этого глава ТИК заявила, что при объявлении результатов произошла ошибка.
Об этом сообщает портал "Суспільне Харків".
Что произошло
Как сообщают журналисты, представители ТИК признали ошибку в числе голосов за лидера местного отделения политической партии "Национальный корпус" Константина Немичева.
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Сначала заявлялось, что он набрал более 20 тысяч голосов, однако позже ТИК ему засчитала всего 12,2 тысячи. Таким образом представитель националистического движения занял не третье место, а четвертое.
Как прошли выборы
- В декабре 2020 года скончался мэр Харькова Геннадий Кернес, после чего обязанности городского головы временно перешли к секретарю Харьковского горсовета Игорю Терехову. Новые выборы прошли 31 октября.
- Экзитполы показывали, что за Терехова отдали голоса 53,8% избирателей, на втором месте – Михаил Добкин, 24,5%. Замыкает тройку лидеров Александр Скорик с результатом 6,7% голосов.
- Главный оппонент Терехова, кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин днем признал свое поражение на выборах, однако пригрозил отныне контролировать власть.
- Чуть ранее Гражданская сеть ОПОРА заявила, что на девяти участках только в одном районе Харькова – Новобаварском – наблюдатели обнаружили фальсификацию протоколов итогов выборов городского головы.
- Поздно вечером 1 ноября было объявлено, что кандидат от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" Игорь Терехов получил 50,66% голосов и таким образом стал победителем.