Результаты выборов в Харькове: в комиссии признали роковую ошибку в 8 тысяч голосов

Представителю "Нацкорпуса" не получилось занять почетное третье место в гонке за кресло мэра Харькова

Территориальная избирательная комиссия Харькова признала свою ошибку / Коллаж "Сегодня"

В Харькове завершилось заседание территориальной избирательной комиссии объявлением победителем выборов в мэры кандидата от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" Игоря Терехова. Однако после этого глава ТИК заявила, что при объявлении результатов произошла ошибка.

Об этом сообщает портал "Суспільне Харків".

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Что произошло

Как сообщают журналисты, представители ТИК признали ошибку в числе голосов за лидера местного отделения политической партии "Национальный корпус" Константина Немичева.

Сначала заявлялось, что он набрал более 20 тысяч голосов, однако позже ТИК ему засчитала всего 12,2 тысячи. Таким образом представитель националистического движения занял не третье место, а четвертое.

Как прошли выборы