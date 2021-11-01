Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть События

"С цирком разберемся!" – Добкин признал поражение и пригрозил новой власти

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 ноября, 15:04
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин сделал новое заявление
"Это еще далеко не конец", - уверен Михаил Добкин / Коллаж "Сегодня"
"Это еще далеко не конец", - уверен Михаил Добкин / Коллаж "Сегодня"

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин признал свое поражение на выборах, которые прошли 31 октября.

Соответствующее заявление политик сделал на своем телеграм-канале.

Реклама

Заявление

"После загадочной смерти Кернеса, принимая решение баллотироваться в мэры Харькова, я отлично понимал на что я иду, а главное с кем и с чем мне прийдется столкнутся. Но это был мой выбор и начиная с января, в процессе всех последующих десяти месяцев избирательной борьбы в Харькове, я только укрепился в правильности принятого ранее решения. До 16-00 вчерашнего дня голосования, мы с провластным оппонентом шли практически с одинаковой поддержкой избирателей. Учитывая все потуги его админресурса на выборах, это была наша почти уже победа. Во втором туре дожали бы. Но… Чем бы сегодня не закончились подсчёты – знайте, я и мои единомышленники никуда не денемся. После завершения этого "цирка" сделаем разбор полётов. Всё проанализируем, проведём работу над ошибками и дальше в бой. Будем контролировать все розданные обещания временной власти и все их принимаемые решения. Нас гораздо больше, чем им бы хотелось", – написал Добкин.

Как развивались события

  • Утром кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин заявил, что не верит экзит-полам и будет ждать официальных результатов.
  • 31 октября наблюдателей Гражданской сети ОПОРА не пустили на два участка для голосования без негативного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. После того как они вызвали полицию, вопрос решился.
  • На участке № 631261 глава УИК остановила процедуру голосования из-за того, что один из избирателей подал заявление и потребовал, чтобы ему выдали бюллетень на основании его паспорта в приложении "Дія".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.28

Российский рубль (₽)

0.3719

Евро (€)

30.6

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

152 199

заболело за неделю в Украине

+9%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять