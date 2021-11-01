"С цирком разберемся!" – Добкин признал поражение и пригрозил новой власти

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин признал свое поражение на выборах, которые прошли 31 октября.
Соответствующее заявление политик сделал на своем телеграм-канале.
Заявление
"После загадочной смерти Кернеса, принимая решение баллотироваться в мэры Харькова, я отлично понимал на что я иду, а главное с кем и с чем мне прийдется столкнутся. Но это был мой выбор и начиная с января, в процессе всех последующих десяти месяцев избирательной борьбы в Харькове, я только укрепился в правильности принятого ранее решения. До 16-00 вчерашнего дня голосования, мы с провластным оппонентом шли практически с одинаковой поддержкой избирателей. Учитывая все потуги его админресурса на выборах, это была наша почти уже победа. Во втором туре дожали бы. Но… Чем бы сегодня не закончились подсчёты – знайте, я и мои единомышленники никуда не денемся. После завершения этого "цирка" сделаем разбор полётов. Всё проанализируем, проведём работу над ошибками и дальше в бой. Будем контролировать все розданные обещания временной власти и все их принимаемые решения. Нас гораздо больше, чем им бы хотелось", – написал Добкин.
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Как развивались события
- Утром кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин заявил, что не верит экзит-полам и будет ждать официальных результатов.
- 31 октября наблюдателей Гражданской сети ОПОРА не пустили на два участка для голосования без негативного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. После того как они вызвали полицию, вопрос решился.
- На участке № 631261 глава УИК остановила процедуру голосования из-за того, что один из избирателей подал заявление и потребовал, чтобы ему выдали бюллетень на основании его паспорта в приложении "Дія".