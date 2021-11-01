"С цирком разберемся!" – Добкин признал поражение и пригрозил новой власти

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин сделал новое заявление

"Это еще далеко не конец", - уверен Михаил Добкин / Коллаж "Сегодня"

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин признал свое поражение на выборах, которые прошли 31 октября.

Соответствующее заявление политик сделал на своем телеграм-канале.

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"После загадочной смерти Кернеса, принимая решение баллотироваться в мэры Харькова, я отлично понимал на что я иду, а главное с кем и с чем мне прийдется столкнутся. Но это был мой выбор и начиная с января, в процессе всех последующих десяти месяцев избирательной борьбы в Харькове, я только укрепился в правильности принятого ранее решения. До 16-00 вчерашнего дня голосования, мы с провластным оппонентом шли практически с одинаковой поддержкой избирателей. Учитывая все потуги его админресурса на выборах, это была наша почти уже победа. Во втором туре дожали бы. Но… Чем бы сегодня не закончились подсчёты – знайте, я и мои единомышленники никуда не денемся. После завершения этого "цирка" сделаем разбор полётов. Всё проанализируем, проведём работу над ошибками и дальше в бой. Будем контролировать все розданные обещания временной власти и все их принимаемые решения. Нас гораздо больше, чем им бы хотелось", – написал Добкин.

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