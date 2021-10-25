Добкин о смерти Кернеса: Его отправили с билетом в один конец, я распутаю этот клубок

Пока мэр лечился в Германии, в Харькове непонятные люди неожиданно начали получать должности

Добкин (справа) намерен раскрыть преступление. Коллаж "Сегодня"

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин пообещал вывести на чистую воду тех, кто в обход еще живого Геннадия Кернеса назначал чиновников в городе, подделывая "решения" харьковского градоначальника.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, спустя два дня, как Кернес уехал в Германию на лечение в клинику "Шарите", всех его людей из первой части списка "Блок Кернеса – успешный Харьков" заменили на других.

"Если бы они (недоброжелатели мэра) знали, что Кернес вернется, они бы не посмели этого сделать, потому что Геннадий Адольфович обладал очень суровым характером – он бы им этого не простил. Поэтому отправляли его с билетом в один конец. Семью убираю в сторону, оставляю только тех, кто брался озвучивать общение с Кернесом. Они реально знали о его состоянии", – сказал Добкин.

Он пообещал разобраться с тем, как от имени Кернеса в его отсутствие выдвигали людей на конкретные должности: намерен достать все документы, которые сопутствовали получению сначала электронной подписи, потом представлений, которыми Кернес давал согласие работать городским головой.

Политик утверждает, что долгое время полиция Харьковской области работала на то, чтобы скрыть выше указанные обстоятельства.

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"Полиция на тормозах все спускала. Прокуратура Харьковской области делала все, чтобы эти документы дальше расследовали, но поскольку это была подследственность полиции – никто ничего не делал … Но я этот клубок распутаю, для меня это дело чести", – добавил он.

Смерть Кернеса и борьба за власть в Харькове