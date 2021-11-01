"З цирком розберемося!" – Добкін визнав поразку та пригрозив новій владі

Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін зробив нову заяву

"Це ще далеко не кінець", - упевнений Михайло Добкін / Колаж "Сьогодні"

Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін визнав свою поразку на виборах, що пройшли 31 жовтня.

Відповідну заяву політик зробив на своєму телеграм-каналі.

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Заява

"Після загадкової смерті Кернеса, приймаючи рішення балотуватися в мери Харкова, я чудово розумів на що я йду, а головне з ким і з чим мені доведеться зіткнутися. Але це був мій вибір і, починаючи з січня, у процесі всіх наступних десяти місяців виборчої боротьби в Харкові, я лише зміцнився у правильності прийнятого раніше рішення. До 16-00 вчорашнього дня голосування ми з провладним опонентом йшли практично з однаковою підтримкою виборців. Зважаючи на всі потуги його адмінресурсу на виборах, це була наша майже вже перемога. У другому турі дотиснули б. Але… Чим би сьогодні не закінчилися підрахунки – знайте, я та мої однодумці нікуди не дінемося. Після завершення цього "цирку" зробимо розбір польотів. Все проаналізуємо, проведемо роботу над помилками і далі у бій. Будемо контролювати всі роздані обіцянки тимчасової влади і всі їхні рішення. Нас набагато більше, ніж їм хотілося б", – написав Добкін.

Як розвивалися події