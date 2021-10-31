Терехов победил на выборах в Харькове – экзитпол

Появились первых результаты голосования за кресло мэра Харькова

Фото: коллаж "Сегодня"

На выборах мэра Харькова, по результатам опроса избирателей, побеждает кандидат от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков" Игорь Терехов.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола.

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За отдали голоса 53,8% избирателей, на втором месте Михаил Добкин – 24,5%. Замыкает тройку лидеров Александр Скорик с результатом 6,7%.

Другие кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.

Как проводили опрос

Метод опроса – имитация голосования, т.е., анонимное заполнение анкет респондентами. После заполнения респонденты самостоятельно клали анкету в ящик, который имитировал урну для голосования. Количество опрошенных – 7490.

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В случае, если один из кандидатов в мэры Харькова набирает в первом туре 50% + 1 голос, он автоматически объявляется победителем выборов. Второй тур в таком случае не проводится.

Выборы в Харькове-2021

Местные выборы в городе прошли год назад и мэром был избран Геннадий Кернес, но в связи с его смертью в декабре, Верховная Рада назначила внеочередные выборы на 31 октября.

Изначально в парламенте рассматривалось проведение внеочередных выборов городского головы Харькова в марте или в октябре 2021 года. Согласно законодательству, выборы назначаются не ранее, чем через 60 дней после принятия соответствующего постановления Верховной радой. После подачи всех необходимых документов со стороны харьковских властей народные депутаты проголосовали за проведение выборов 31 октября 2021 – в последнее воскресенье месяца.

Подсчет голосов за кандидатов в мэры Харькова стартует после закрытия избирательных участков 31 октября в 20:00. Срок установления результатов голосования определен ЦИК – не позднее, чем на 12-й день со дня выборов мэра, т.е. до 12 ноября 2021 включительно.

Накануне глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что во время выборов на избирательных участках будут требовать СOVID-сертификат. Однако позже сообщил, что его неправильно поняли , якобы он имел в виду только общественные места, а не избирательные участки. В связи с этим ОПОРА заявила о риске срыва выборов в Харькове . Точку в споре поставила Центральная избирательная комиссия Украины заявив, что для голосования нужна только маска и паспорт.

, якобы он имел в виду только общественные места, а не избирательные участки. В связи с этим . Точку в споре Центральная избирательная комиссия Украины заявив, что для голосования нужна только маска и паспорт. 31 октября наблюдателей Гражданской сети "ОПОРА" не пустили на два участка для голосования без негативного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. После того как они вызвали полицию вопрос решился.

без негативного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. После того как они вызвали полицию вопрос решился. На выборах в Харькове показали первое странное нарушение. На избирательном участке № 631626 на ул. Туркестанская, 1, зафиксировано голосование вдвоем в одной кабинке .

. А на участке № 631261 глава УИК остановила процедуру голосования из-за того, что один из избирателей подал заявление и потребовал, чтобы ему выдали бюллетень на основании его паспорта в приложении "Дія".

Также напомним, Добкин и Терехов проголосовали на выборах в Харькове и даже здесь разошлись во мнениях.