"Это еще не конец": на выборах мэра в Харькове обнаружили новые фальсификации

Два голоса на одном участке, 10 – на другом и победа в первом туре обеспечена

Победа на выборах мэра Харькова Игоря Терехова оказалась не такой уже безоговорочной. Фото: коллаж "Сегодня"

Объявленная 1 ноября победа на выборах мэра Харькова в первом же туре кандидата от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" Игоря Терехова оказалась еще более сомнительной. Гражданская сеть ОПОРА сообщила о фальсификациях протоколов еще с 30 избирательных участков.

Об этом говорится на сайте сети ОПОРА.

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Фальсификации

"В данных 30 из 40 избирательных участков территориального округа количество голосов за кандидата Игоря Терехова в протоколе об итогах голосования оказалось больше занесенного в протокол №12 заседания ТИК, полученных наблюдателями ОПОРЫ. Количество голосов за других кандидатов пропорционально уменьшалось", – сказано в заявлении наблюдателей.

Выглядит это так:

Два голоса на одном участке, 10 – на другом, и вот она победа в первом туре

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2 ноября наблюдатели ОПОРЫ обратились в городскую ТИК с жалобами на Новобаварскую и Основянскую территориальные избирательные комиссии из-за разногласий в протоколах. Тогда речь шла о 10 протоколах.

Реакция

"Еще 30 участков со сфальсифицированными результатами. Это трэш. И это еще не конец. Тот момент, когда просто надо было пойти на второй тур и спокойно выиграть, но ты решил обмануть судьбу", – написал у себя на странице в Фейсбуке депутат Городского совета Харькова Дмитрий Булах.

"С этим "одобрямс" я соглашаться не намерен. Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", – написал днем ранее главный оппонент Терехова Михаил Добкин.

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Победитель пока ограничился лишь благодарностью избирателям.

Как развивались события