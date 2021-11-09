Выборы мэра Харькова: Добкину отказали в пересчете голосов

Только недавно городская избирательная комиссия Харькова отказалась отменить победу Терехова, а теперь окружной админсуд города отказал в пересчете "спорных" голосов по иску кандидата в мэры Михаила Добкина.
Об этом сообщил его адвокат Анатолий Родзинский, передает Укринформ.
Добкин хотел через суд добиться пересчета голосов территориальными избирательными комиссиями в четырех районах Харькова, где победу получил его соперник Игорь Терехов.
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"Суд не удовлетворил иски кандидата в мэры Харькова Михаила Добкина к территориальным избирательным комиссиям в четырех районах – Новобаварском, Слободском, Основянском и Индустриальном, где выявлены разногласия почти в две тысячи голосов в пользу Игоря Терехова", – сказал Родзинский.
Адвокат объяснил, что пересчет голосов должен был повлиять на решение о проведении второго тура выборов. По его словам, наблюдатели со стороны Добкина установили, что цифры по Терехову в протоколах УИК меньшие, а цифры других кандидатов – больше.
"При этом два судьи сказали, что больше доверяют протоколам УИК, а третья, хотя и констатировала разные цифры в протоколах УИК, сослалась на то, что установление факта подделки протоколов не входит в компетенцию суда. При этом Избирательный кодекс утверждает, что в случае установления разногласий нужно принимать решение о пересчете голосов", – сказал он и добавил, что на эти решение подадут апелляцию.
Выборы в Харькове-2021
- Вечером 1 ноября городская ТИК огласила свое решение, что на внеочередных выборах мэра Харькова победил действующий и. о. городского головы Игорь Терехов. Он получил 50,66% голосов.
- Опрос избирателей также показал, что победил кандидат от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" Игорь Терехов.
- Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин сначала признал свое поражение на выборах, которые прошли 31 октября. Соответствующее заявление политик сделал в своем Telegram-канале.
- Также ТИК заявил, что при объявлении результатов голосования с победой Терехова все же произошла ошибка в части голосов, поданных за лидера местного отделения политической партии "Национальный корпус" Константина Немичева.
- 2 ноября ОПОРА потребовала отменить итоговые результаты голосования, по которым победителем объявили Игоря Терехова.