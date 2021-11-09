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Вибори мера Харкова: Добкіну відмовили у перерахунку голосів

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
9 листопада, 10:45
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Терехов переміг за один тур, але перерахунок голосів мав вплинути на рішення про проведення другого туру виборів
Добкіну і суд не допоміг. Колаж "Сьогодні"
Добкіну і суд не допоміг. Колаж "Сьогодні"

Лише нещодавно міська виборча комісія Харкова відмовилася скасувати перемогу Терехова, а тепер окружний адмінсуд міста відмовив у перерахунку "спірних" голосів за позовом кандидата в мери Михайла Добкіна.

Про це повідомив його адвокат Анатолій Родзинський, передає Укрінформ.

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Добкін хотів через суд домогтися перерахунку голосів територіальними виборчими комісіями у чотирьох районах Харкова, де перемогу здобув його суперник Ігор Терехов.

"Суд не задовольнив позовів кандидата у мери Харкова Михайла Добкіна до територіальних виборчих комісій у чотирьох районах – Новобаварському, Слобідському, Основ'янському та Індустріальному – де виявлено розбіжності майже у дві тисячі голосів на користь Ігоря Терехова", – сказав Родзинський.

Адвокат пояснив, що перерахунок голосів мав би вплинути на рішення про проведення другого туру виборів. За його словами, спостерігачі з боку Добкіна встановили, що цифри щодо Терехова у протоколах ДВК менші, а цифри інших кандидатів – більші.

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"При цьому дві судді сказали, що більше довіряють протоколам ДВК, а третя, хоча й констатувала різні цифри у протоколах ДВК, послалась на те, що встановлення факту підробки протоколів не належить до компетенції суду. При цьому Виборчий кодекс стверджує, що у разі встановлення розбіжностей треба приймати рішення про перерахунок голосів", – сказав він і додав, що на ці рішення подадуть апеляцію.

Вибори у Харкові-2021

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